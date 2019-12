Black music party: tornano i venerdì dell'associazione culturale Roots Industry

CELLINO SAN MARCO – Tornano gli appuntamenti con i venerdì dell’associazione culturale Roots Industry (Ex Arci di Cellino San Marco).

“Ritorniamo più forti di prima, con uno stile tutto nuovo e super pronti per la Winter Season 2019/2020. Roots Ind. vi aspetta il 13 dicembre per festeggiare insieme l'inizio di una nuova super stagione”. Scrivono gli organizzatori.

“Si ricomincia con un Black music party: le migliori sonorità dancehall, trap e reggaeton in linea con la tendenza del momento, selezionate dai dj più bad della zona pieni di good vibes per il posto”. Start ore 23.30, ingresso libero. Via Massimo d'Azeglio, 16.