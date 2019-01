La Fiesta allo 0831 Space

BRINDISI - Si torna a ballare allo 0831 Space. Enzo Straniero, El Maximo, Flaco Montefiore, Marquito e Mr Ency proporranno ritmi avvolgenti di salsa, bachata e kizomba. Prevista anche tanta animazione per rendere questa nottata ancora più bella!

Lo 0831 Space vi aspetta a partire dalle ore 23.00. Si entra con 10 euro (compresa consumazione). Per le donne abbiamo previsto un ingresso ridotto fino alle ore 23.30. L'evento è organizzato dallo 0831 Space, in collaborazione con Enzo Straniero.

Lo 0831 SPACE è a Brindisi in via Appia 98 - info whatsapp 3288744031