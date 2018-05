Festa di inizio estate al Cag: giochi e laboratori per bambini e adulti

Venerdì 25 maggio presso il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Brindisi - Assessorato alle Politiche Sociali, affidata all'ATI composta dalle Cooperative Sociali “Amani” e “Solidarietà e Rinnovamento”, tutti i cittadini e le famiglie del Quartiere Paradiso e dell'intera città sono invitati a partecipare alla Festa d’Inizio Estate.

Lo spirito della festa sarà quello di coinvolgere utenti dei laboratori,cittadini attivi, adulti competenti, studenti coinvolti nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, giovani volontari del Paradiso e provenienti da altri quartieri della città che insieme agli operatori guideranno i partecipanti attraverso un viaggio interattivo e multi-disciplinare all’insegna delle arti e dello scambio generazionale. Attraverso l’arte, la musica, la bellezza dello stare insieme e la condivisione di esperienze e saperi, possiamo promuovere la responsabilità e la cura rispetto ai beni comuni per costruire un senso di comunità e un percorso di crescita collettiva che possano portare sempre più vicini a un benessere diffuso.

Durante la giornata i bambini, i ragazzi e gli adulti che prenderanno parte alla festa potranno cimentarsi in una varietà di attività ludiche e laboratoriali.

La festa è anche un’occasione per dare spazio alle esibizioni degli utenti e alle restituzioni dei diversi laboratori. Sul retro della struttura dalle 17.00 alcuni studenti del Liceo Artistico E. Simone con i ragazzi del laboratorio di Arti Urbane termineranno il murales progettato durante il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Arte urbana al Paradiso”. Il murales ritrae Don Ciotti durante la sua visita il 13 marzo, che proprio al Cag presenziò alla intitolazione del presidio cittadino di Libera ai finanzieri Sottile e De Falco. Nel frattempo si esibiranno alcuni giovani musicisti che frequentano il laboratorio di Computer Music, con Dj set e interventi musicali con strumenti tradizionali (chitarra, violoncello, voce). Alle 18.00 sarà presentato l’orto didattico nato dalle mani e dai cuori degli utenti del laboratorio di Riciclo Creativo, già artefici dell’area attrezzata per il relax nel parco antistante la struttura. A seguire la restituzione del laboratorio di Zumba, il karaoke e le performance hip hop degli studenti della Street School Academy di Brindisi.

Dalle 19.30 la serata continua con la musica dal vivo con il dj set di Federico Arena, e le esibizioni di Gaiser e Kima, della crew “Brindisi Savage” e di Giacomo Dal Pont e si conclude con un live set a cura di Dj Blast.

Il Centro rappresenta ormai un importante riferimento nel quartiere Paradiso e nell'intera città per tanti bambini, ragazzi, giovani, genitori e famiglie che trovano in questo luogo gli spazi per la crescita educativa, personale e collettiva e per la socializzazione. Quest'anno la programmazione si è incentrata sulle tematiche della legalità e dell’ intercultura, promuovendo la riqualificazione, il rispetto e la valorizzazione dei beni comuni e l’adozione di sani stili di vita.

Quale modo migliore per prepararsi ad accogliere la bella stagione alle porte che prevede l’arrivo di tante nuove attività!