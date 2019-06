Un viaggio tra le "antiche cultivar" ed erbe spontanee: al via la fiera magica

CEGLIE MESSAPICA - Mostra delle antiche cultivar e delle erbe magiche spontanee a Ceglie Messapica dove sabato 22 giugno andrà in scena la Fiera Magica. L’appuntamento è presso Casa Cilona, contrada Pere Rosse dalle 15.30. L’evento è organizzato dall’associazione Passoditerra con Mariagrazia e Tonino di Casa Cilona insieme al Gal Alto Salento 2020, al Ciheam Bari, i Giardini della Grata, la cooperativa Verde Popolare e gli Amici del Borgo Antico di Ceglie.

La giornata è dedicata alla preparazione e condivisione dei “sapori autentici” del Mediterraneo con scambio sementi autoctone. Tante saranno le esperienze a confronto legate al rosso della terra al giallo del latte con il laboratorio della terra di Dorodango, i pastori e casari a confronto sui vari tipi di latte (giallo del pascolo, bianco della stabulazione fissa), i prodotti dell’alveare con dimostrazione della tecnica della smielatura e il giardino comune.

Interverranno Peppino l’ultimo capraro errante di Ceglie Messapica, le due Marie mastre casare con il latte della masseria Circiello, Antonio il Nutrizionista, gli studenti del master in Agricoltura Biologica del Ciheam Bari, Stefania e “La terra che brilla”, Luigi Agriapicoltore dell’ex Fadda.

Suoni, canti e balli dal mediterraneo con il gruppo di musica balcanica Shota Marshallà con Farmir Pireci (Cifteli, saz e voce), Mauro Semeraro (bouzuki e oud e mandolino), Antongiulio Galeandro (fisarmonica) e con Tonino Zurlo. Ci saranno anche i ragazzi della Scuola media di Villa Castelli e il prof. Gianfranco Calvi.

L’ingresso è libero e i partecipanti che intendono fermarsi a cena sono invitati a presentarsi con un proprio piatto o prodotto autentico da condividere. “Non produciamo rifiuti, automunirsi di stoviglie”. Si legge nella nota di presentazione dell’evento. Come arrivare: a circa due Km da Ceglie Messapica sulla provinciale per Ostuni, bivio a sinistra, di fronte la ex scuola rurale, seguire indicazioni. Coordinate Gps: 40°39’52.7”N – 17°31’36.5”E.

