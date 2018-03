Il tartufo di Moliére in scena al teatro Impero di Brindisi

BRINDISI – Attori brindisini, per passione e non per professione, in scena con il Tartufo di Moliére, per la regia di Vito Pascariello: sipario venerdì 9 marzo 2018, alle 20.30, al teatro Impero della città.

I personaggi

Protagonisti saranno i soci dell'associazione culturale artistico Teatro in libertà : Mina Leccese nel ruolo di madame Pernelle, Angelo Lopez in quello di Filippo, Giuliana Rizzo in Elmire, Rossella De Donno sarà Dorine, Luca Scarano Damis, Giulia Mollo Marianne, Vincenzo Coppolino Cleante, Vito Pascariello Orgon, Fabio Cesi Valere, Marco Catantore Tarufo, Vito Fiore il signore Leale e Giovanni Carotenuto un ufficiale del re. Direttrice di scena Gabriella Sardella. Musiche originali composte da Claudia Fiore, eseguite dal vivo dal quartetto Argan.

La trama

Il Tartufo è una delle commedie più conosciute di Moliére, rappresentata il 12 maggio 1664 in occasione dei Plaisir de l’Enchantée, festeggiamenti offerti da re Luigi XIV con la collaborazione dello stesso Moliére. E’ un “capolavoro sull’ipocrisia che mette in scena una satira dissacrante e irriverente verso la bigotteria, i falsi perbenismi e i vizi di chi si crede depositario di ogni virtù”, spiega il regista brindisino. “Dopo la prima, il re ne proibì le repliche e questo per non attirarsi le ire della cabala dei devoti e i tentativi di Moliere di far recedere il re dalla sua decisione, riescono solo dopo cinque anni, ma con una variazione nel testo”. La commedia si conclude con un inno al re, il re sole.