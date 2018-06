Jazz party con l'Hocus Pocus 5et al Rendez-Vous Bistrot

Futuro Musica in collaborazione con Mamadema Animation e Rendez-Vous Bistrot organizza il Jazz party- Hocus Pocus Workshop. L'evento che si terrà il 3 luglio 2018 presso il locale Rendez-Vous Bistrot di Via Conserva porterà a Brindisi - evento unico per la cittadinanza - la Hocus Pocus 5et, uno dei gruppi piu’ importanti del panorama future-jazz indipendente europeo.

Info e prenotazioni: 392.7586086 - Michele - oppure tramite mail all'indirizzo info@mamademanimation.com entro e non oltre il 28.06.2018.

Inizio WorkShop: Ore 16.00

Inizio Jazz Party: Ore 21.00

Costo del Workshop + Cena + Conduction + Concerto: €30,00

Costo Uditori Workshop + Cena + Concerto: €20,00

Ai soci dell'Associazione Futuro Musica si riserva uno sconto del 10% sul costo del workshop.