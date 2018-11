Il 20 novembre 2018 dalle ore 15 alle ore 19 si svolgerà presso Palazzo Nervegna Sala Università a Brindisi il convegno organizzato da Aimef in collaborazione con il Comune di Brindisi, l’Ordine degli Avvocati di Brindisi e l’Ordine degli Assistenti Sociali, “ La Mediazione Familiare: potenzialità, evoluzioni e cambiamenti”.

“Oggi il tema della bi-genitorialità e dei diritti dei figli di coppie separate (Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori- Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) sono argomenti di grande attualità unitamente all’opportunità di accompagnare la famiglia in questa delicata fase con interventi specialistici come la Mediazione familiare.

La scelta di organizzare un evento a Brindisi su “La Mediazione Familiare: potenzialità, evoluzioni e cambiamenti” proprio IL 20 novembre in occasione della giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è dettata appunto dalla volontà di sottolineare l’obiettivo principale degli interventi mediativi volti proprio a preservare il diritto dei figli di mantenere salde le proprie relazioni con tutte le figure parentali, sostenendo i genitori in un percorso di elaborazione del patto coniugale da rilanciare in un patto genitoriale”. (Dott.ssa Tiziana Recchia, consigliera regionale A.I.Me.F Puglia).

L’evento, accreditato dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), dall’ Ordine degli Avvocati, degli Assistenti Sociali, è gratuito previa iscrizione a mediazione.brin@libero.it oppure telefonando al n. 3289323977.