Il presepe vivente di San Donaci a cura della Pro Loco

SAN DONACI - Torna a San Donaci la tradizione del presepe vivente, una rappresentazione che ha l’intento di emozionare e riproporre quanto conosciamo sul luogo dove è nato Gesù. Saranno sei le date: dal 25 dicembre al 6 gennaio. Il luogo in cui è ambientato è poco distante dal centro abitato, nell’antica Masseria Palazzo situata sulla strada provinciale San Donaci-Mesagne km 2. Anche questa è stata una scelta pensata e decisa per riqualificare il territorio. È infatti il secondo anno che la Pro Loco di San Donaci sceglie di far rivivere questa tradizione nella stessa masseria. Grazie alla collaborazione del Comune, della parrocchia e delle associazioni locali, verranno ripresentati e riprodotti gli antichi mestieri, dal fabbro al calzolaio, dalle lavandaie in azione negli antichi lavatoi ai pastori, fino al mercato popolare e tanto altro.

Sei le date in programma quest'anno: 25, 26, 29 dicembre, e 1, 5 e 6 gennaio 2020, con ingresso libero.