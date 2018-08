La "rockstar della tastiera" Allevi si esibisce nel centro storico di Ceglie

CEGLIE MESSAPICA - Da pianista classico a rockstar della tastiera. Giovanni Allevi non poteva mancare in una manifestazione che il pianoforte lo celebra senza distinzione di generi. E, infatti, è uno dei protagonisti di Piano Lab 2018, il festival targato Ghironda che prosegue dopo lo straordinario successo dello scorso anno.

Il musicista marchigiano suona a Ceglie Messapica, in piazza Plebiscito, giovedì 9 agosto (ore 21, ingresso libero), per la seconda edizione di Piano Lab, evento che avrà il suo momento clou a Martina Franca, l’11 e il 12 agosto, con l’iniziativa «Suona con noi» aperta agli oltre duecento pianisti - professionisti o semplici dilettanti - che hanno prenotato la propria performance sul sito www.pianolab.me.

Allevi porterà il suo nuovo progetto accompagnato dagli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana per una delle tappe estive dell’Equilibrium Tour che, dopo una serie di date tra Cina e Giappone, girerà tutta la penisola in location di grande fascino, tra mare e borghi incantevoli. E il centro storico di Ceglie Messapica, in piazza Plebiscito, si presterà perfettamente ad ospitare il musicista in quest’ottica di valorizzazione dei luoghi, che è una delle prerogative di Piano Lab, progetto pensato anche con le tappe di avvicinamento promozionali nelle più belle località turistiche pugliesi e in luoghi di particolare interesse paesaggistico e con concerti di grandi esponenti della scena classica mondiale, anche attraverso la collaborazione con il Miami International Piano Festival.

Allevi assumerà a Ceglie Messapica i diversi ruoli di compositore, pianista e direttore d’orchestra. E col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono, alternerà le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera. Info pianolab.me - 080.4301150.