A Brindisi il Medimex spring edition 2020: "Un grande riconoscimento"

BRINDISI – Sarà Brindisi a ospitare l’edizione primaverile del Festival internazionale della musica "Medimex spring edition" dal 19 al 26 aprile 2020 a Brindisi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglie, Michele Emiliano, al termine di una conferenza stampa svoltasi nella giornata di lunedì (10 giugno).

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura – nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – “Patto per la Puglia” Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.

L’evento richiama ogni anno in Puglia artisti di fama internazionale, che si esibiscono davanti a migliaia di persone. Nel ringraziare il governatore, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, parla di un “grandissimo riconoscimento per la nostra città, un’importante occasione di visibilità”.