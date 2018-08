Mesagne, al via la prima edizione di “Giochi del Borgo”: aperte le iscrizioni

MESAGNE - In occasione della XV edizione della Fiera Medievale Franca che si svolgerà a Mesagne nei giorni 25 e 26 Agosto 2018, il Distretto urbano del Commercio di Mesagne “Castrum Medianum”, con il patrocinio della Città di Mesagne, organizza la prima edizione de “I Giochi del Borgo”: rievocazione storica dei giochi del periodo medievale.

I rappresentanti del Duc “ Castrum Medienam” sono lieti di invitare tutti i bambini e i genitori residenti in qualsiasi quartiere della città di Mesagne a partecipare a questa prima edizione dei Giochi medievali.

La manifestazione si svolgerà in Piazza dei Commestibili dalle ore 18.30 alle ore 21 di sabato 25 Agosto. I partecipanti saranno suddivisi in 4 squadre, ogni squadra rappresenterà uno dei rioni del nostro Centro Storico: Santa Maria, Sant’Anna, San Cipriano e San Cosimo.

I partecipanti si sfideranno in prove di abilità e velocità nella meravigliosa cornice di Piazza Commestibili allestita per l’occasione in stile medievale e alla squadra vincitrice l’onore di porgere ad un rappresentante del quartiere vincente lo stendardo dei giochi. La partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni dal 20 Agosto ci si può recare in Piazza Commestibili oppure contattare Regina Cesta al 349.6762727.

