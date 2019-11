Pedaliamo insieme, appuntamento con la mobilità alternativa

Fiab Brindisi è un’associazione che promuove la mobilità alternativa e sostenibile con particolare attenzione alla mobilità ciclistica, per questo scopo domenica 24 novembre organizza una passeggiata dal titolo “Pedaliamo Insieme” aperta a tutti coloro che lo desiderino, soci o non soci. L’iniziativa sarà periodicamente ripetuta ogni quarta domenica del mese.

Per partecipare non occorre avere grande esperienza con l’uso della bicicletta, ma voglia di uscire e godersi l’aria aperta anche per poche ore, si richiede solo una bicicletta in buono stato e la voglia di muoversi un po’.

Appuntamento quindi domenica mattina alle ore 9.00 in Piazza della Vittoria per maggiori informazioni inviare una mail a fiab.brindisi@gmail.com



Ricordiamo che il buon senso impone l’uso del casco e che muoversi in bici non ci esime dal rispetto del codice della strada.