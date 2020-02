Al Punto Luce in scena "Swap Party, la domenica del baratto”

BRINDSI - In un’epoca in cui il sovra sfruttamento delle risorse del Pianeta sta diventando un’emergenza, le parole d’ordine sono: riutilizzare, riciclare, ridurre lo spreco. Le associazioni Mamadù, WWf, Friday for Future-Brindisi, insieme a Spazio mamme-Save the Children, organizzano “Swap Party, la domenica del baratto”, domenica 9 febbraio dalle 17 alle ore 19 presso la sede del “Punto Luce”, in via Adige, angolo Corte Ticino nel quartiere Perrino a Brindisi.

Swap significa scambio, il baratto è una “buona pratica” per contenere gli sprechi di materie prime, limitare la produzione di rifiuti, rimettere in circolo gli oggetti che a noi non servono, ma a qualcun altro sì, e anche per risparmiare!

Funziona così: ogni partecipante è libero di portare qualsiasi oggetto che sia in buone condizioni (libri, giocattoli, soprammobili, borse, abbigliamento ecc.) e di poter posizionare la sua mostra come meglio crede (per terra, su tappeti, su cartoni, su sedie, su tavolini, ecc.) e di scambiare gli oggetti portati con quelli di un’altra persona purché lo scambio sia gradito ad entrambi. Per maggiori informazioni sulla giornata potete contattare i numeri: 393.8813098 - 349.7884257