Appuntamento con “Sapori e tradizioni” per promuovere il territorio

MESAGNE – Anche le Pro Loco di Oria, Latiano, Carovigno e il comitato Festa patronale di San Pietro Vernotico protagonisti dell’evento “Sapori e tradizioni”, in programma presso il centro commerciale Auchan di Mesagne dal 31 maggio al 9 giugno, che promuove la cucina pugliese. Ogni venerdì, sabato e domenica, dal 31 maggio al 9 giugno, in zona Food Court, i cuochi amatoriali si alterneranno ai fornelli tra orecchiette, pasta e cozze, ciciri e tria, pasta e fagioli involtini al sugo, baccalà alla salentina e maritati, nell’ambito del contest culinario aperto a tutti i visitatori. Un’occasione per riscoprire gli antichi sapori della tradizione e, al contempo, dedicarsi allo shopping passando il tempo tra relax e divertimento.

Il programma

Venerdì 31 maggio: la scrittrice Tiziana Maninpasta, Pro Loco di Francavilla presenta usi e costumi della città, gruppo Folk Aia Noa. Sabato 1 giugno: Pro Loco di Francavilla presenta usi e costumi della città, Tiziana Maninpasta presenta un libro di ricette tipiche, ospite la nutrizionista Sabrina De Marco, cucinerà l’attrice comica Gegia a seguire concerto bandistico Delle Cese.

Domenica 2 giugno: Pro Loco di Oria e comitato Festa Patronale di San Pietro Vernotico presentano usi e costumi della città, Tiziana Maninpasta presenta un libro di ricette tipiche, il cantante Ruby Coletta ricorda Modugno, gruppo folk Storie del Vecchio Sud, Ciccio Riccio on air. Venerdì 7 giugno: lo scrittore Pino De Luca presenta il suo libro, Pro Loco di Carovigno presenta usi e costumi della città, gruppo Folk Tamburellisti di Otranto.

Sabato 8 giugno: Pro Loco di Latiano e comitato Festa di Fasano presentano usi e costumi della città, cucina l’attore comico Ciakki, il giornalista Fabio Mollica presenta il suo libro, e si esibiranno i Tamburellisti di Otranto. Domenica 9 giugno: le associazioni del territorio, cucina Anna Falchi, Party Zoo Salento e tamburellisti di Otranto. Per iscriversi e avere maggiori informazioni basta chiamare il numero 3478791107.

Una buona vetrina per le associazioni locali che promuovono i territori, per quanto riguarda San Pietro Vernotico verrà raccontata attraverso immagine, testi e musiche la tradizionale Asta della Bandiera.