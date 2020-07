Serata in ricordo di Paolo Borsellino a San Pancrazio Salentino

In occasione della ricorrenza della Strage di Via D'Amelio, il 19 luglio ore 20.30 presso Poli-Officine culturali, l'Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino organizza una serata in ricordo del Giudice Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 per mano di Cosa Nostra.

Sindaco Salvatore Ripa " La lotta alla criminalità organizzata è stata da sempre una battaglia importante di questa Amministrazione che negli anni ha promosso percorsi didattici, progetti ed eventi sulla Legalità in collaborazione con la scuola e l'associazionismo locale. San Pancrazio è una terra d'accoglienza, abitata da lavoratori e uomini per bene che da sempre affiancano l'operato amministrativo in qualsiasi attività di repressione di condotte illecite, anche solo prendendo le distanze da individui poco inclini al rispetto delle regole. Il 23 maggio e il 19 luglio sono date emblematiche, rappresentative della lotta alla Mafia che San Pancrazio commemora con orgoglio. La figura dei due Giudici e di tutti coloro che sono morti per i principi di giustizia e legalità segnano costantemente l'operato di questa Amministrazione che ritiene doveroso ricordarli con gratitudine e profondo rispetto"

Assessore alle Politiche Giovanili Raffaella Rucco e Assessore alla Cultura Annamaria Faggiano " Ogni anno l'Amministrazione comunale celebra le due più importanti stragi firmate da Cosa Nostra ai danni dello Stato, quella di Capaci e di via D'Amelio, perchè solo ricordando quel che è stato e facendo conoscere alle giovani generazioni le figure di questi uomini di giustizia che hanno scelto di dedicare la propria vita alla lotta alla Mafia, che si potrà avere speranza che non tutto possa essere stato vano. le loro idee devono continuare a camminare sulle nostre gambe, nelle nostre azioni, intenzioni e modi di pensare. Ed è per questo che, in continuità con il lavoro capillare che da anni si sta facendo sulla tematica della legalita', il 19 luglio sarà ricordato il Giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, grazie alla presenza dell'attore e regista del Teatro Piccolo di Milano Flavio Albanese, per la quale si ringrazia anche il Teatro Pubblico Pugliese. A seguire sarà proiettato il Film Paolo Borsellino - I 57 giorni."

L'evento, che si terrà presso Poli-officine culturali in via Manisco a San Pancrazio Salentino, rientra nel calendario dell'estate sampancraziese.