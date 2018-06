Gli allievi del Kopò in scena al teatro Impero

BRINDISI - Gli allievi del teatro Kopo'sono pronti ad andare in scena il 18 giugno p.v. al teatro Impero, con uno spettacolo strabiliante, frutto di un percorso complesso e articolato, iniziato lo scorso ottobre, con lezioni di dizione, recitazione, canto e danza.

Una disciplina, questa, che, di anno in anno, sta raccogliendo, tra i giovani e gli adulti, un maggior numero di fruitori che apprezzano sempre più la magia del teatro: un'arte che si perde nella notte dei tempi, ma che per anni è stata solo ad esclusivo beneficio di pochi.

Jenny Ribezzo, direttore artistico dei corsi del teatro Kopò, con sede anche a Roma, ha saputo trovare il sistema per far sì che ad appassionarsi ad una disciplina dura come questa e, nello specifico, del musical, fossero i piccoli che, nello spettacolo di fine anno si cimenteranno nel musical “PETER PAN” con estrema disinvoltura, nonostante la difficoltà rappresentata dall'interpretazione dei personaggi affrontati, mentre i giovani, che hanno frequentato lo stage di canto tenuto da Elisabetta Tulli, protagonista del musical “MAMMA MIA” nello scorso novembre, hanno voluto cimentarsi proprio nella storia di Donna, Sophie e i suoi presunti padri, coadiuvati dalle insegnanti Antonella Mita, Francesca Miccoli, Alessandra Mandese e Nadia Miccoli.

Il teatro Kopo' si avvale, inoltre, della preziosa competenza del maestro Rino Cassano alla guida degli allievi più esperti che si esibiranno con brani classici di Shakespeare e Checov e che ci daranno prova di quanto il teatro sia , per prima cosa, “passione” e, in un mondo che si priva di tutto, oramai, è una delle più grandi conquiste che un giovane possa fare.

Appuntamento al teatro Impero, quindi. Sipario ore 20.30