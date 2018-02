"Non mi pento del Salento": La Stand Up Comedy di Massimo Giordano a Teatri A Vapore

Domenica 25 febbraio, alle ore 20.00, torna Teatri a vapore, la rassegna teatrale diretta da Meridiani Perduti e Binario23. In scena, la divertentissima stand up comedy di Massimo Giordano. bNon Mi Pento Del Salento - Più sud di così si nuota.

Conosciamo veramente il Salento, terra de lu sule, de lu mare, de lu jentu e de le rotatorie? Sono più i pregi o i difetti di questo luogo baciato dalla natura ma spesso abbandonato dalla fortuna (ma non dai venditori di cocco fresco)? Molti scelgono di fermarsi a Eboli perché non arriva il Frecciarossa a Lecce?

In questo spettacolo non si parla solo del salentino medio, ma si tiene democraticamente conto anche delle altre dita. Massimo Giordano racconta il Salento con tutte le sue contraddizioni regalando sorrisi ma invitandoci a riflettere. Prenotazione obbligatoria al 3494490606, Binario23, Via Congregazione 11, Brindisi.