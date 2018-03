Rimbamband: arriva a Brindisi la band più pazza del mondo

La band più strampalata del “genere musicale” fa tappa a Brindisi! Un irriverente, folle ed entusiasmante show tra musica, risate e divertimento. Al Teatro Verdi sabato 17 marzo alle ore 20.30. Cinque matti geniali e imprevedibili che non sono solo comici, ma neppure solo musicisti.

Cinque musicisti un po’ suonati che creano, emozionano, provocano e giocano. In scena al Teatro Verdi di Brindisi sabato prossimo 17 marzo (ore 20.30) lo spettacolo «Il Meglio di… Rimbamband», un viaggio in cui il reale si fa surreale, l’impossibile diventa possibile. Tra concerto e varietà: un sassofonista rubato alla banda di paese, un contrabbassista stralunato, un pianista virtuoso, un batterista rompiscatole, un capobanda: tutti insieme in uno spettacolo che, grazie alla musica, viaggia anche in una dimensione nuova, inesplorata, dove la musica stessa si dilata e irrompe nella comicità. Uno spettacolo che si ascolta come fosse un concerto e si guarda come fosse un varietà.

Per farsi un’idea basta intrecciare la musica con gag, scherzi surreali, microscenette, parodie, citazioni cinefile e rimandi a big della comicità di tutti i tempi, come Jerry Lewis e Charlie Chaplin. E infine prendere un mix di comicità strampalata e nonsense, canzoni e rumori per un’ora e mezza di risate e divertimento in una surreale e poetica atmosfera: il risultato non può che essere Rimbamband, cinque musicisti fantasisti che mescolano mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie e, ovviamente, la musica in tutti i suoi strumenti e generi. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia travolgente. Fuori dai canoni convenzionali, oltre le righe, i cinque protagonisti si trasformano da suonatori a “suonattori”.

I cinque suonatori-sognatori sono tutti giovani: Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Nicolò Pantaleo e Francesco Pagliarulo. Il loro modo di giocare con le canzoni, i suoni, gli strumenti e l’immaginazione, rasenta la follia (e quindi la perfezione) ricomponendo pezzo per pezzo un mondo surreale di contrasti. Le note dilagano, si ascoltano ma con la Rimbamband si riescono perfino a guardare. Litigano: sia le note che loro, si inseguono, ma sempre a suon di musica.

In scena i personaggi arrivano a sprigionare un’onda anomala fatta di note e poesia. A Brindisi presenteranno uno show che comprende e attraversa «Il Meglio di…» spettacoli collaudati in anni di tournée, in cui il pubblico si divertirà a vederli giocare. Una formazione eclettica, frizzante, folle, bizzarra, gustosa e scatenata che diverte e si diverte grazie al sapore ironico delle sue interpretazioni musicali più che originali.

Insieme dal 2006, i cinque della Rimbamband, accanto a un’attività live in giro per l’Italia, hanno partecipato negli anni a molte trasmissioni televisive e radiofoniche, come «Maurizio Costanzo show», «Sei uno zero» con Lillo & Greg, «Barbareschi Sciock» (in veste di band residente per dodici puntate), «Zelig off» e «Italia coast2coast». Comici? O musicisti? Loro si definiscono così: «Quando ci chiedono cosa sia la Rimbamband siamo sempre un po’ in difficoltà, credeteci. In passato rispondevamo in svariati modi, tipo: “La Rimbamband usa il linguaggio della musica a supporto di un contenuto comico”. Tutto vero e condivisibile... Ma mancava qualcosa... la nostra anima!». E come si descrive l’anima di una band se non con la passione? Che è il filo conduttore dello spettacolo, «Uno show - come lo ha definito l’ex assessore alla Cultura di Firenze Simone Siliani - che affascina per la capacità tecnica dei musicisti, bravi a travolgere lo spettatore in un tourbillon incontenibile di suoni e parole, che però hanno un filo, non sono la mera somma dei singoli sketch».

