Torna la leggenda dei Fab Four con il musical "Revolution, The Beatles"

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un viaggio emozionale ed emozionante tra le note dei Beatles, una full immersion negli anni ’60 attraverso canzoni, documenti rari, testimonianze e curiosità sul leggendario gruppo inglese considerato una pietra miliare della musica internazionale. Questo e molto altro è “Revolution, The Beatles | Il Musical”, la storia dei Fab Four che hanno rivoluzionato un’epoca, portata in scena dalla tribute band più famosa d’Europa, “The Beatbox”, in occasione del cinquantenario dall’uscita di Abbey Road.

Non semplicemente un concerto, ma un’esperienza multimediale che inizia con gli esordi al Cavern Club di Liverpool, fino all’Ed Sullivan Show in America, attraversando gli anni di “Sgt. Pepper” e quelli di “Abbey Road” e “Let It Be”, per giungere al concerto d’addio sul tetto della Apple a Londra.

Oltre ai successi che hanno accompagnato intere generazioni, anche i racconti di chi, i Beatles, li ha conosciuti e vissuti. Da Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles), a Pete Best (primo batterista della band inglese), e poi Renzo Arbore, Peppino Di Capri, Rolando Giambelli (fondatore dei Beatlesiani) e molti altri ancora, in un documentario diretto dal regista Giorgio Verdelli.

Uno spettacolo straordinario, presentato dal popolare attore e conduttore Marco Senise, che sta riscuotendo enorme consenso di pubblico e critica e che sta registrando sold out in tutti i teatri italiani ed europei.

Nulla è stato lasciato al caso: dalla gestualità e dall’espressività degli artisti interpretati da Mauro Sposito (John Lennon), Riccardo Bagnoli (Paul McCartney), Filippo Caretti (George Harrison) e Federico Franchi (Ringo Starr); agli strumenti identici a quelli usati dai Beatles; agli abiti confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per il tour statunitense.

Tutto per far rivivere l’atmosfera leggendaria dei baronetti di Liverpool.



L’eccezionalità del concerto è la presenza della prestigiosa “Roma Philharmonic Orchestra” diretta dal maestro Stefano Trasimeni.



“Revolution, The Beatles - Il Musical” si terrà venerdì 26 luglio 2019, presso il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (BR)



La produzione è a cura di Michele Montereali per Listen Corporation Roma. Prevendita: TICKETONE