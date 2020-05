“Torneo della Civetta”, rinviata la ventesima edizione

TUTURANO - La Pro-Loco di Tuturano rende noto che, a causa delle restrizioni “covid” stabilite dal Governo, non sarà possibile effettuare, durante il mese di giugno, la XX edizione del “Torneo della Civetta”.

Si tratta, come è noto, di una rievocazione storica della donazione del casale di Tuturano del 1097, ad opera del Conte Goffredo di Conversano e della Contessa Sichelgaita, al monastero delle Sacre Vergini di San Benedetto.

“La nostra rievocazione – afferma il Presidente della Pro-Loco Italio Guadalupi – rigorosamente in ambiti d’epoca medioevale, ogni anno ricostruisce momenti di storia dell’XI secolo. Il nostro ormai è diventato un evento di grande richiamo turistico e quindi continueremo a lavorare per proporre, appena possibile, una edizione ricca di novità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.