S.Gennaro, a Ferragosto torna il divertimento per tutti con il “Rotonda beach party”

TORRE SAN GENNARO – Chi negli anni ’90 era bambino non può dimenticare i giochi all’aperto che animavano Torre San Gennaro (marina di Torchiarolo) nel giorno di Ferragosto. Giochi che coinvolgevano grandi e piccini organizzati da un comitato nato proprio con lo scopo di far divertire i villeggianti. C’era il Tiro alla fune, la Cuccagna, Gioco del Fazzoletto i Giochi senza Frontiere e tanto altro, musica e svago. La marina era in festa con semplice e sano divertimento.

È con questo spirito che un gruppo di bambini dell’epoca, oggi quasi quarantenni, coordinati dagli animatori Alessandro Massari e Claudia Ponzio, e grazie al contributo del titolare del “New Enjoy Cafè”, anche lui ragazzino dell’epoca, che giovedì 15 agosto a Torre San Gennaro andrà in scena il “Rotonda beach party”.

Una grande festa che avrà inizio alle 9.30 e si concluderà in serata che vedrà protagonisti bambini e adulti che vogliono divertirsi. Sono in programma balli di gruppo in acqua con divertentismo e animazione e giochi a squadre per grandi e bambini. Il tutto tra spiaggia, mare e il grande piazzale che si affaccia sull’arenile, luogo di ritrovo dei villeggianti. Lo scopo è quello di tornare al vecchio e sano divertimento quando i giochi all’aperto univano persone di tutte le età e il giorno di Ferragosto era una festa per tutti.

