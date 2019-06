Al centro del fine settimana, gli eventi della Brindisi-Corfù

Brindisi: tanti eventi al Villaggio della Regata Brindisi-Corfù

Entra nel vivo il programma degli eventi collaterali della 34esima edizione della Regata internazionale “Brindisi-Corfu”. Sabato 8 giugno, apre i battenti il “Villaggio della Regata” sul Lungomare Regina Margherita. Alle ore 9, sul piazzale Lenio Flacco, su iniziativa dell’Aurora Brindisi, si svolgerà il 1^ Torneo regionale di basket “Città di Brindisi”. Alle ore 11.00 appuntamento con le Giornate Veliche “Bocche di Puglia”.

Alle ore 18.30, sul Lungomare Regina Margherita e nell’ambito degli eventi organizzati dalle Donne della Vela, si svolgerà l’iniziativa “Abbracci Gratis”. “Abbracci diventa sempre più virale ed è finalizzato ad accorciare le distanze fra tutti noi. Quando abbracci uno sconosciuto non gli chiedi prima come si chiama, da dove viene, chi è, a chi appartiene, a quale colore politico, a quale razza, non gli guardi il colore della pelle, non ti interessa la sua religione, il sesso, ecc. Abbracci e basta, chiunque esso sia”. Infine, alle ore 21.00, sul lungomare Regina Margherita, concerto del Gruppo musicisti Accordi abili “Emotion”.

Domenica 9 giugno dalle 9 del mattino e fino alle 13 si svolgerà la Veleggiata della solidarietà a cura di GV3. Alle 18 partirà la Caccia al Tesoro prima edizione: “Con l’arte, con la scienza e con un po’ di Intelligenza” dallo Stand Circolo della Vela sul Lungomare Regina Margherita organizzato da Le Donne della Vela. Ci sarà tempo dalle 18 alle ore 20 per risolvere tutti gli indizi e trovare il tesoro. Dopo le ore 20, le squadre verranno considerate eliminate. Si parte dalla Casa del Turista, sul Lungomare Regina Margherita di Brindisi e si percorrerà tutto il centro storico in cerca di indizi. La caccia al tesoro è aperta a tutte le età. Si partecipa in gruppi di massimo 4 persone. Sarà consegnata una piantina della zona da esplorare: indizio dopo indizio, risolvendo indovinelli, rebus, rompicapo ed enigmi fotografici, per arrivare al tesoro. Vince il primo premio la squadra che per prima arriva al tesoro. Ricchi premi in palio per tutti i partecipanti.

Torchiarolo: Festa delle ciliegie

Domenica 9 giugno dalle 10 in poi alla masseria Piutri in agro di Torchiarolo si svolgerà la prima festa delle cerase. Si dice che le parole siano importanti e che spesso, nel bene e nel male, una tiri l’altra … proprio come le “cerase”, le ciliegie, “keràssia” in greco. E’ bastato un ragionamento del genere e la disponibilità di Francesca, storica socia della Comunità Ellenica del Grande Salento, convinta filogreca ma soprattutto proprietaria della famosa Masseria Piutri, che si trova nel territorio di Torchiarolo - nella più vasta area del mitico Valesio, tra i confini delle province di Brindisi e Lecce - per far decidere alla Comunità italo-ellenica di inventarsi la prima edizione della “Festa delle Cerase”. Appuntamento domenica 9 giugno dalle 10 del mattino in poi con la raccolta di saporitissime ciliegie direttamente dagli alberi della Masseria e naturalmente, per i soci ed associati filoelleni, pranzo sociale all'aperto a base di prelibatezze greco- salentine.

Mesagne e i venerdì da Giudamino

Venerdi 07 giugno nella bella atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina per le serate di jazz e wine presenta tre artisti jazz emergenti del conservatorio di Lecce The Lydians Trio. Marco Valerio Sabato al Pianoforte, Salvatore Cazzato alla Batteria e Pierpaolo Zizza al Basso. Mainpartner della serata la "Cantina Cantele" di Guagnano. Start ore 21.

Brindisi: divertimento, spettacoli ed eventi al parco commerciale BrinPark

Un nuovo e attesissimo evento venerdì 7 giugno nello store targato CityModa, situato presso il Parco Commerciale BrinPark, dove shopping e fashion saranno i protagonisti della giornata. A partire dalle 17.30 avrà inizio un pomeriggio ricco di attività e sorprese. Infatti si partirà con un vero e proprio momento di intrattenimento, grazie all’esibizione di uno spettacolo di danza aerea, che sarà accompagnata da musiche di grande impatto. Ma il momento più atteso del giorno sarà l’entrata dell’ospite d’onore, Giulia Salemi, che si immergerà nella folla per regalare ai suoi fan foto ed autografi.

Brindisi: Sapori & tradizioni al Centro Commerciale Auchan

La cucina pugliese è fatta di piatti semplici e genuini, spesso preparati con ingredienti poveri, ma indubbiamente ricchi di gusto. Un vero patrimonio nazionale che, il Centro Commerciale Auchan Mesagne difende, protegge e diffonde con orgoglio attraverso l’evento “Sapori & tradizioni”. Si è svolta in questi giorni infatti la seconda edizione del grande contest culinario che vede i visitatori della Galleria impegnati in appassionanti sfide a colpi di squisite tradizioni. Ogni venerdì, sabato e domenica, dal 31 maggio al 9 giugno, in zona Food Court, i cuochi amatoriali si alterneranno ai fornelli tra orecchiette, pasta e cozze, ciciri e tria, pasta e fagioli involtini al sugo, baccalà alla salentina e maritati.