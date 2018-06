Appuntamento con la notte bianca dei bambini, spettacoli di danza e concerti

Cultura e spettacoli per tutti nel prossimo fine settimana e persino la notte bianca, evento per i più piccoli che apre l’estate ostunese. A San Pietro passeggiata Fai tra i monumenti storici.

Gianni Dall’Aglio sarà a Oria per 33art Show 2018, conclusione del terzo anno accademico della scuola di musica 33 art che festeggerà la conclusione dell’anno accademico con un grande evento a Oria, sabato 16 giugno. Ospite della serata: Gianni Dall’Aglio, direttore onorario della scuola. Un concerto per chiudere in bellezza il terzo anno di attività della Scuola di Musica 33 art di Oria. Una serata che riunirà allievi, docenti e amici per una grande festa dedicata alla musica. È il 33art Show 2018 che avrà luogo il 15 giugno 2018 presso il Teatro San Pasquale dell’Istituto Antoniano, alle ore 20:30.

Sabato 16 si terrà la presentazione libro "Di versi diversi" di Alessandro Cobianchi. “Di versi diversi” è una raccolta di racconti che contiene, e protegge, delle poesie. Versi come quelli che in tanti hanno scritto almeno una volta nella vita, per abbandonarli poi nell’ultimo dei cassetti. I versi si sono animati e dopo qualche decennio hanno chiesto al loro autore di essere trasformati in racconti. “Di versi diversi” è il risultato.

L’estate ostunese apre con la "Notte bianca dei bambini" nel nuovo appuntamento di sabato 16 giugno. "Lab Communications" di Concetta Renna, torna a riproporre una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento ad Ostuni con numerosi artisti e spettacoli che faranno entusiasmare i più piccoli.

JuniorOrchestra del conservatorio “Nino Rota” in tour tra Ostuni, Monopoli, Martina Franca e Castellana per completare il suo percorso accademico con una serie di concerti-evento per tutto il mese di giugno. La maratona di concerti partirà sabato 16 giugno alle ore 21 presso il chiostro del Conservatorio di Monopoli e proseguirà domenica 17 giugno alle ore 19,30 presso la Biblioteca comunale di Martina Franca. A Ostuni chiuderà il tour.

Domenica 17 passeggiata culturale con il Fai tra le bellezze architettoniche di San Pietro Vernotico. Un evento culturale di straordinaria importanza, fortemente voluto dal locale istituto superiore “DeMarco- Valzani”, impegnato da un paio d’anni nella ricerca, riscoperta, valorizzazione del patrimonio architettonico della comunità.

Sempre domenica, a Brindisi, Villaggio pescatori, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, andrà in scena uno spettacolo di danza contemporanea ispirato ai princiti di Martin Luter King.

Gli allievi del Kopò in scena al teatro Impero per lunedì 18 giugno con uno spettacolo strabiliante, frutto di un percorso complesso e articolato, iniziato lo scorso ottobre, con lezioni di dizione, recitazione, canto e danza.