Aspettando il Carnevale tra Teatro, Musica e "Fòcara": gli appuntamenti

Teatro, incontri, musica e gli ultimi falò in onore di Sant'Antonio Abate. Comincia così il prossimo week end che apre agli eventi di carnevale.

San Donaci: approfondimento enogastronomico

Un progetto di patecipazione degli imprenditori vitivinicoli locali e di altri esperti, per la conoscenza dell'enogastronomia locale. Il progetto sarà presentato venerdì 18 gennaio alle 18 nell’aula consiliare di San Donaci e vedrà la partecipazione di Marco Pagano, presidente di Cantina San Donaci, Paolo Leo, titolare dell’omonima azienda vinicola, Alessandro Candido, storico produttore di vino e titolare di una delle più prestigiose cantine di Puglia. Insieme a loro tutti i produttori di vino della cittadina, l’”etnogastronomo” Pino De Luca, il presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri e il senatore Dario Stefano.

Brindisi: Il barbiere di Siviglia al teatro Impero

Venerdì 18 gennaio alle 20:30, nel Teatro Impero di Brindisi andrà in scena l'opera buffa in due atti "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, allestita a cura dell'Orchestra Filarmonica Pugliese e prodotta dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte in collaborazione con l'Associazione Nino Rota di Brindisi.

Mesagne: giornata della memoria

Il 27 gennaio si commemorano, in tutto il mondo, le vittime dell'olocausto e anche a Mesagne, come negli anni scorsi, ci saranno diverse iniziative delle associazioni, delle scuole e del Comune. La prima sarà organizzata dall'associazione Di Vittorio nel salone in via Castello, 20 per sabato19 gennaio con inizio alle ore 18. Introdurrà e condurrà la serata il professor Ermes De Mauro a nome della Di Vittorio, mentre la professoressa Adele Rini (docente presso il Liceo Scientifico E. Ferdinando) terrà una relazione sul tema "La Shoah nella letteratura. La scrittura che spezza il silenzio".

Francavilla Fontana gli “Anuseye” al Circo della Farfalla

Sabato 19 gennaio al Circo della Farfalla, Circolo Arcidi Francavilla Fontana avrete occasione di scoprire che la pianura pugliese può suonare allo stesso modo del deserto californiano! Gli Anuseye sfodereranno il loro arsenale Psych Rock, Stoner e Hard Rock. La band nasce dalle ceneri del Progetto "That's All Folks!", storica band Stoner barese attiva negli anni '90.

Brindisi: lo 0831 Space presenta “Arcangelo”

Torna l’appuntamento con il teatro allo 0831 Space: sabato 19 gennaio andrà in scena “Arcangelo” di e con Franco Ferrante, per la regia di Michele Bia. L’orario di inizio è alle ore 21, ma già dalle ore 20.15 è previsto l’Aperi-teatro, un momento di puro gusto, in attesa dello spettacolo. Il costo del biglietto è di 10 euro. Lo 0831 Space è a Brindisi in via Appia 98/A – infoline 0831/562565 – 348/7029306.

Serranova di Carovigno: al via la quarta edizione della Fòcara

Nella settimana dedicata a Sant'Antonio, è in arrivo la quarte edizione della Fòcara di Serranova, sabato 19 gennaio: un rito antico che ritrova ogni anno nuova forza nella piccola borgata di Carovigno. La serata, organizzata dall'associazione "Effetto Serranova", vede la collaborazione del Comune di Carovigno, dell'Azienda Agricola Calemone in Torre Guaceto, del Crai supermercati Bellanova e di Bakerycafé Sale Zucchero e caffè.

Brindisi: "La Ianara " - Elisabetta Aloia alla rassegna al Binario23

Domenica 20 gennaio, alle ore 20, torna la rassegna Teatri a Vapore, il cartellone teatrale organizzato da Binario23 con la direzione artistica di Meridiani Perduti Teatro. In scena, Elisabetta Aloia con “La Ianara”. Adelina nega per l´intera sua esistenza la natura di strega e per buona parte anche quella di donna: "diventare donna significa sangue". E´ figlia di Ianare, il suo destino è segnato. Lei non è come le altre, lei deve "imparare cose molto più importanti", ereditare il sapere delle erbe, delle voci nascoste, delle cose che non ci sono più.

San Pietro Vernotico: prima serata della nuova rassegna teatro in vernacolo

Torna la seconda edizione della rassegna teatrale "Domenico Modugno". Dal 20 gennaio al 28 aprile 2019 presso il teatro Don Bosco tante commedie per altrettante compagnie del teatro amatoriale. Il programma prevede per domenica 20 gennaio la Compagnia Teatrale "Ma che bella compagnia" di Campi Salentina (Le) presenterà “Nu scire te pressa” in 3 atti unici di M. Teni e con regia V. Jacoviello.

Brindisi: “A tune for a friend”, nuova kermesse della Scuola di Musica “G. Frescobaldi”

Una serata di gala è quella che attende gli allievi della Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi che domenica 20 gennaio alle 18 saranno protagonisti presso l’ex Convento Santa Chiara di “A tune for a friend”, evento dedicato alla consegna delle certificazioni di esame rilasciate dalla Yamaha Music Foundation. Durante la kermesse si esibiranno tutti gli studenti che a maggio 2018 hanno sostenuto le prove di esame previste dalla Fondazione giapponese nata allo scopo di promuovere l’educazione e la divulgazione musicale e attiva in 46 paesi del mondo. In occasione della consegna degli attestati, la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” (che fa parte del circuito Yamaha) propone un concerto in cui ogni allievo eseguirà davanti al pubblico presente un brano preparato per l’esame (ingresso libero)

Brindisi: Pierfrancesco Favino al Verdi con "La notte poco prima delle foreste"

Pierfrancesco Favino interpreta con grande intensità il denso e pungente monologo di Koltès, drammaturgo e poeta della solitudine, della notte e dei deserti. Un inno alla vita e una promessa piena d’amore. Appuntamento al Teatro Verdi di Brindisi il 22 gennaio - sipario ore 20.30.

A quattro anni di distanza Pierfrancesco Favino torna a Brindisi, al Nuovo Teatro Verdi. L’appuntamento è martedì 22 gennaio (ore 20.30) con l’atto unico del drammaturgo e regista francese Bernard-Marie Koltès «La notte poco prima delle foreste», per la regia di Lorenzo Gioielli.

Carovigno: “Oltre i cento passi” in ricordo di Peppino Impastato

Presentazione del nuovo libro sul giornalista ucciso dalla mafia, il 23 gennaio alle 17,30 presso il salone del castello di Carovigno. Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie - e delle antimafie - in Italia, dall'osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarant'anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.