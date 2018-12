Concerti e degustazioni nell'ultimo fine settimana del 2018

Ultimi appuntamenti dell’anno tra concerti e spettacoli. Ancora tanti presepi viventi e manifestazioni natalizie da visitare.

A Brindisi arriva la Municipàl

«La Municipàl», nata dalla complicità sonora e canora dei fratelli Carmine e Isabella Tundo, sarà protagonista a Brindisi con il suo «Cicatrici Tour 2018», venerdì 28 dicembre alle ore 20 nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi. Il concerto fa parte della rassegna «Le Luci di Brindisi», il programma di iniziative per Natale 2018 del Comune di Brindisi organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Brindisi: Il mercante in fiera al Break 24 con Mandrake e Socio

Il mercante in fiera al posto della solita tombolata Il gioco a cui tutti gli italiani amano giocare sotto l'albero, un gioco fatto di fortuna ma anche un pò di astuzia, si perché questa volta il mercante non sarà il classico nonno o zio che vi vuole far vincere. Questa volta a interpretare il mercante saranno "Mandrake e Socio" accompagnati dalla musica live della Mamadema Animation.

La serata inizierà venerdì 28 dicembre alle 20:30 con la classica asta delle carte, si proseguirà con la cena a buffet accompagnati dalla selezione musicale live della Mamadema Animation. Terminata la cena si procederà con la scelta delle carte da premiare eliminando poi le altre. Le ultime dieci carte in gioco saranno quelle associate ai 10 ricchi premi messi in palio dal Break24 e che verranno svelati in serata.

Mesagne: ultimi appuntamenti dell’anno al Cabiria Circolo Arci

Venerdì 28 ore 20:30, cine aperitivo con proiezione del film drammatico-noir “The Black Dahlia” di Brian De Palma, con Josh Hartnett, Scarlett Johansson e Aaron Eckhart. Tratto dall’omonimo romanzo di James Ellroy e ispirato a sua volta alla vera storia del misterioso omicidio di Elizabeth Short, il film candidato all’Oscar racconta la storia di due poliziotti amici, ex pugili e innamorati della stessa donna, la misteriosa Kay Lake, la cui esistenza, privata e professionale, viene sconvolta quando i due si ritrovano a indagare sul brutale omicidio di Elizabeth Short. Un film denso di suspense e colpi di scena, magistralmente diretto da un Maestro già noto per aver firmato pellicole come Scarface e Gli intoccabili. Ingresso con contributo di 5,00 €

Domenica 30 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terrà il workshop “L’incontro tra la scienza e il mondo non-fisico - confini inesistenti”, organizzato dalla fondazione Lovefrequencies, con sede in Olanda, e con la partecipazione di Sabrina Leone - PhD, medium e ricercatrice - e Giovanni Biancofiore - healing musician e sound explorer. Questo incontro esperienziale è rivolto a chi vuole direttamente avere percezione di come scienza e spiritualità, uniti dal concetto di energia, siano la stessa cosa.

Questo è uno dei tanti eventi di divulgazione scientifica e di creazione di consapevolezza e supporto all’apertura al nuovo e all’empowerment, che la fondazione Lovefrequencies, che ha lo scopo di investigare il potenziale illimitato degli esseri umani e diffondere i risultati della ricerca scientifica al fine di contribuire all'evoluzione dell’uomo, organizza in tutto il mondo e adesso anche in Italia. La partecipazione è rivolta solo agli adulti ed è a numero chiuso, per questo è obbligatoria la prenotazione o presso il circolo Cabiria o attraverso il sito di riferimento https://www.lovefrequencies.org/lincontro-tra-la-scienza-e-il-mondo-non-fisico-confini-inesistenti. Per partecipare è richiesto un contributo di 10,00 €.

Brindisi:"I suoni della devozione" nelle chiese con il festival itinerante

“I suoni della devozione”, si propone con i suoi sei concerti in esclusiva regionale in un calendario compreso dal 15 dicembre al 6 Gennaio, come naturale crocevia di quei linguaggi del patrimonio immateriale della tradizione musicale soprattutto di quelli meno conosciuti. Un prezioso festival internazionale che è veicolo di ricerca e tradizione, una lettura del sacro a partire dalla musica di oggi, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare e scoprire musicisti di diversa formazione, diversi luoghi di provenienza e diversi modi di vivere la musica.

L’appuntamento del 29 Dicembre, ore 20,30, è nella Basilica Cattedrale con l’esibizione di Claudio Prima e progetto SE.ME iMediterraneo.

San Donaci: "Natale con Bacco", degustazioni e musica

Sabato 29 dicembre a San Donaci va in scena "Natale con Bacco": tour cultural/enogastronomico organizzato dall’amministrazione comunale di San Donaci in collaborazione con l’associazione San Donaci attiva. Una manifestazione pensata per valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio, eccellenze della nostra regione.

Ostuni: concerto di fine anno

Domenica 30 dicembre alle 19:30 la Chiesa di San Vito Martire nel Centro storico di Ostuni ospiterà il concerto “Fantasie di fine anno” con la partecipazione straordinaria del giovanissimo pianista Joseph D’Urso reduce dalla partecipazione alla trasmissione di Rai 1, “Prodigi”. Joseph D’Urso eseguirà al pianoforte alcuni brani di Chopin ed un Medley di canzoni natalizie.