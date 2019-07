Dal festival del blues a De Gregori: un fine settimana ricco di concerti

Swing, jazz e concerti di grandi autori. La musica protagonista assoluta del prossimo fine settimana.

Brindisi: torna il Festival del blues

Dopo quattro anni di assenza ritorna con l’edizione numero 18 il “Festival Blues Città di Brindisi”, uno degli spettacoli più amati dai brindisini ed anche uno dei più longevi, nella tradizionale formula delle due serate e della location di piazza Santa Teresa. Si parte venerdì 19 luglio, alle ore 21.30. Seconda serata domenica 20 luglio, sempre a partire alle 21.30

Nato nel 1997, l’evento festeggia quest’anno la sua maturità. Nelle precedenti edizioni ha presentato oltre 80 band di blues americane, inglesi e nazionali di alto livello ed anche quest’anno non si smentisce, perché sul palco ci saranno due formazioni inglesi, massima espressione del British Blues attuale. Si tratta dei Nine Below Zero e della Dani Wilde Band. Come al solito, il festival dà spazio alle band pugliesi più affermate con la presenza di Bob Cillo&Mafia Trunk e Gary’s Dirty Fingers.

Brindisi: esibizione dei Contrabbandisti per La Bella Stagione

«La Bella Stagione», la rassegna organizzata dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, porta in piazza il talento di una band irresistibile: venerdì 19 luglio alle ore 22, in corso Garibaldi (altezza piazzetta Rubini), arriva la “gang dello swing” «I Contrabbandisti», band nata con l’obiettivo di omaggiare i più grandi artisti della scena swing degli anni dai Trenta ai Cinquanta. Un viaggio oltreoceano di andata e ritorno da Fred Buscaglione a Renzo Arbore capace di rivoluzionare il panorama delle band itineranti. Il programma e i costumi della band riportano all’epoca del proibizionismo, ai bar fumosi e dalle atmosfere dark, alle danze provocanti del Lindy Hop.

Francesco De Gregori concerto in piazza Ciaia a Fasano

Nell’unica tappa pugliese del tour estivo, Francesco De Gregori canterà in piazza Ciaia domenica 21 luglio.Il popolarissimo cantautore romano ha scelto Fasano come unica tappa pugliese del suo Tour estivo 2019, che lo porterà ad esibirsi, fra gli altri, sui prestigiosi palcoscenici delle Terme di Caracalla a Roma, dell’Arena di Verona, del Teatro greco di Taormina e della Reale Palazzina di caccia di Stupinigi, tesori dell’architettura italiana.

Brindisi: concerto dell’orchestra sinfonica Ico

Venerdì 19 luglio alle ore 20:00, l'Orchestra Sinfonica ICO della Città Metropolitana di Bari si esibirà in concerto nella Chiesa di San Paolo a Brindisi. Dirige l'Orchestra il Maestro Marcello Cormio. Solista al pianoforte Stefania Argentieri. In programma musiche di Beethoven e Saint-Saëns.

Francavilla: spettacolo blues in piazza San Marco

Venerdì 19 luglio alle 21.00 in piazza San Marco, nel cuore del Centro storico di Francavilla Fontana, si terrà il concerto di Arthur Miles, che si esibirà in una tappa del tour “The blues is a way of life”.

Arthur Miles è un artista di caratura internazionale con una carriera quarantennale. Le sue tournée lo hanno portato in giro per il mondo come artista solista e in duetto con grandi nomi come Edwin Starr, Josè Feliciano, Gloria Gaynor, Big Joe Turner, Johnny Otis, Eddie Clean-Headed Vincent, Jimmy Bo Horn e altri.

I Vasconnessi per Musica&food manifestazione a San Michele Salentino

Music&Food. Al via la rassegna organizzata dall’Associazione Esercenti di San Michele Salentino e inserita nel cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale. Si parte il 19 luglio con i Vasconnessi.

Mesagne: storie di musica jazz

Venerdi 19 Luglio nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino cantina presenta: Larry Franco e Dee Dee Joy che racconteranno delle “Storie di Jazz” condite da musica, ironia, e atmosfere da Night Clubs”; e’ il titolo della serata che questo affiatatissimo duo vocale propone ripercorrendo la strada del Jazz più bello ed ascoltabile, interpretando, a volte in maniera giocosa a volte in maniera forte e drammatica, i brani più impensati ed originali dagli anni ‘20 in poi.

Komandati live music al Cimalu di San Pietro Vernotico

Per la quarta serata live, un altro pit stop in Italia nel sacro tempio del rock per Cimalu, domenica 21 luglio musica dal vivo con i Komandati, Vasco Rossi tribute band a Campo di Mare. La formula è la stessa: 13 euro cena spettacolo; 5 euro ingresso drink zona privè. Info e prenotazione tavoli 330702854/ 348 991528.

Fasano: Street Art a Pezze di Greco seconda edizione

L’arte di strada torna ad animare la frazione di Pezze di Greco con la seconda edizione di “Street Art”, il format ideato e promosso da Lab Communications, organizzato ancora una volta in collaborazione con il Comitato Feste Patronali, in programma per sabato 20 luglio. A partire dalle ore 21 lungo Corso Nazionale e presso Piazza XX Settembre prenderà vita uno spettacolo coinvolgente e suggestivo, messo in scena dai numerosi artisti di strada coinvolti, pronti a esibirsi in performance uniche e sorprendenti.

“Santu Vitu Mia Reloaded” partecipazione cittadina alla rigenerazione urbana a San Vito

Nell’arco di tre settimane, tra il 4 e il 19 luglio, i cittadini hanno visitato i luoghi oggetto di rigenerazione e dato il loro contributo con idee e proposte in merito a ciò che quegli spazi potrebbero diventare. Venerdì 19 luglio tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’ultimo dei sopralluoghi e all’evento conclusivo presso il Parco Archeologico di Castello d’Alceste dove musica, cinema e arti performative animeranno lo scenario suggestivo di quello che diventerà presto un parco urbano fruibile dalla cittadinanza tutta.

A partire dalle ore 19.30 ci saranno: Proiezioni video del progetto ‘Futura’ a cura di Marco Mingolla Esibizione del Gruppo Arcieri D’Alceste. Visita e sopralluogo del Parco Archeologico. Spettacoli di giocoleria. Concerto di Korè – Coro della World Music Academy diretto da Fabrizio Piepoli. Prima Jam Session nel Parco Archeologico a cura di ‘Rock in Day’.

Mesagne: Acqua Terra Aria percorso enogastronomici dell’estate mesagnese

Torna anche quest’anno in piazza Commestibili il percorso enogastronomico e artigianale “Acqua Terra Aria” che arricchirà il programma di MesagnEstate 2019. Tante le novità che coinvolgeranno i visitatori tra musica, balli e degustazioni.

“Acqua Terra Aria”: saranno tre le serate che, tra danza e musiche, dal 19 al 21 luglio in piazza Commestibili accompagneranno gli ospiti in un viaggio enogastronomico e artigianale alla scoperta dei sapori e dei manufatti della tradizione locale e pugliese e non solo.

Un percorso nel cuore messapico che il conduttore Anthony Peth inaugurerà alle 19.30 di venerdì 19 luglio, accompagnato da importanti ospiti che scoprirete durante la serata. A seguire, un momento particolare con la dottoressa Daniela Poggiolini che allieterà i curiosi visitatori in esperimenti di sapori e profumi: “Il gusto e l’olfatto” vi permetterà, magari anche bendati, di degustare e riconoscere i sapori a cui appartengono, che delizieranno il vostro palato.

A Ostuni torna il Ghironda Summer Festival

Artisti provenienti da ogni parte del mondo per la manifestazione che celebra l’incontro tra popoli e culture. Tra gli ospiti, Bernard M. Snyder, Aly Keita, Frog & Henry Jazz Band, Tablao Sur, Tenores Murales di Orgosolo, Guido Di Leone Trio, Mirko Lodedo, Tango Para Dos con Massimiliano Pitocco e molti altri ancora. La multinazionale dei suoni e dei colori torna a far festa in Puglia con il suo carosello di artisti provenienti da ogni parte del mondo. È l’edizione numero ventitré per il Ghironda Summer Festival, in programma il 19, 20 e 21 luglio nella zona portuale di Villanova di Ostuni e il 22 luglio nel centro storico di Otranto. Arriveranno da Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Hawaii, Argentina, Cile, Spagna, Costa D’Avorio, Capo Verde e, naturalmente, Italia i protagonisti della Rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti, che il 21 luglio celebrerà il cinquantesimo anniversario dell’uomo sulla Luna con una jam session alla quale parteciperanno tutti gli artisti invitati.

Per l’anniversario dell’allunaggio

A Brindisi “Revolution” storia brindisina mondo; uno spettacolo che mette in orbita la periferia, che cala nel quotidiano della nostra città un avvenimento di dimensioni planetarie. È la «Revolution» di un’epoca, quella che ha dato alla speranza dignità di cronaca, il diritto di compierla e raccontarla. Lo spettacolo di e con Sara Bevilacqua, per la drammaturgia di Emiliano Poddi, approda nel giardino dell’ex Convento Santa Chiara, domenica 21 luglio alle ore 21 (ingresso libero), nell’ambito della rassegna «La Bella Stagione» organizzata dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Cinquanta anni luna bella stagione teatro verdi Eventi a Brindisi

Sabato 20 luglio, nel giardino dell’ex Convento Santa Chiara con inizio alle ore 21 (ingresso gratuito), «La Bella Stagione», rassegna di iniziative culturali e di spettacolo organizzata dal Comune di Brindisi insieme con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, celebra l’anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla luna con il «Discorso sul mito: Astolfo sulla luna», spettacolo con Vittorio Continelliche narra le gesta del paladino Astolfo che, inviato sulla luna da san Giovanni per cercare il senno di Orlando, scopre l’orizzonte ultraterreno dove si conservano tutte le cose smarrite sulla Terra

A Ostuni: festa della luna per le notti di Urano al parco d'agnano

Dopo il successo del primo appuntamento con la rassegna “Le notti di Urano” il Parco di Santa Maria d’Agnano si anima con il secondo incontro dedicato alla Luna. L’evento, che si terrà venerdì 19 luglio, punta i fari sul cinquantenario dell’allunaggio dedicando al satellite un’intera serata. Per l’occasione il Parco Archeologico si trasformerà nella superficie lunare grazie ai suoni spaziali del liveset elettronico di Bento e alle proiezioni lunari di Claudio Macchitella.

Come da format, la serata si aprirà alle ore 19:00 con la visita guidata del Parco a cura delle sue guide specializzate, proseguirà con l’incontro tematico sul vino dal titolo “L’imbottigliamento e le fasi lunari” a cura di Ilaria Oliva (Fondazione italiana Sommelier) e con le degustazioni di vino di WalkingWine.

Mesagne, Medit Summer fashion: serata glamour

Glamour, eleganza, stile: torna per la 12esima edizione, la passerella del Medit Summer Fashion, l’evento più esclusivo della bella stagione che, ancora una volta, donerà quel tocco di classe al Cuore Messapico. L’appuntamento è per il 20 luglio in piazza Orsini del Balzo, un Fashion show presentato da Anthony Peth, conduttore di Rai 2 e La7, e Daniela Mazzacane del TgNorba24 che, nella prima parte della serata, vedrà protagonisti otto stilisti emergenti contendersi il podio di migliore creazione: Giuseppe Mattucci, Illari Durante, Rinkey Lenti, Noemi Giannotta, Desirè Scarafino, Olimpia Cappuccio, Mario D’Andria, Bibiana Parisi