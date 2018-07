Festival del cibo, della musica, sagre e concerti protagonisti nel weekend

Tanti eventi sotto le stelle nel secondo week end di luglio: al via il festival del cibo di Latiano, quello della valle d’Itria, le tradizioni brindisine, la cultura archeologica e tanti concerti live.

Il 13 e 14 luglio si svolgerà a Cisternino, uno dei Borghi più belli d’Italia e del Mediterraneo, la decima edizione de “Il Borgo Cantato", festival della Musica Tradizionale in Valle d’Itria.

Live dei Vega 80 al Giugrà di Ostuni, un concentrato di disco music con una scaletta di tantissimi brani che ritmano la storia delle hit anni '80. Originale, poetico e sfavillante, il nuovo tour sorprende con uno spettacolo estremo, tanto travolgente da trascinare nel ballo anche chi proprio non riesce a schiodarsi dalle sedie.

Avvolti nella magica atmosfera del giardino delle Clarisse in piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne Giudamino cantina presenta: Pino Picchierri Trio. “C’era una volta il Jazz”, suonare jazz tradizionale al giorno d’oggi è una scelta che può essere determinata da diverse motivazioni: il coraggio, la passione, l’incoscienza; emozioni uniche da Giudamino.

Tre giorni di grande musica per la terza edizione del festival PianOstuni in programma nella città bianca pugliese per eccellenza dal 13 al 15 luglio. Accanto ai tre concerti già annunciati affidati a Sergio Cammariere, Brad Mehldau Trio, Peppe Servillo e Danilo Rea, ci saranno altri grandissimi artisti come: il pianista e compositore lussemburghese Francesco Tristano, le esperienze di eccellenza pugliesi di Nabil Bey & Mirko Signorile e Carolina Bubbico.

L’Appia ritrovata: mostra sul cammino da Roma a Brindisi di Paolo Rumiz dopo la prima tappa a Roma (nell’ambito del Festival della Letteratura di Viaggio), a Santa Maria Capua Vetere (mostra promossa dalla Regione Campania), a Taranto, Benevento e Melfi torna nuovamente in Puglia la mostra fotografica, documentaria e multimediale dal titolo «L’Appia ritrovata.

Per Archeofest l’appuntamento del 13 luglio è tutto per la missione archeologica olandese in Italia, da venticinque anni impegnata nelle ricerche presso l’area archeologica di Muro Tenente a Mesagne. Come ogni anno, infatti, la campagna di scavi è partecipata da decine di studenti provenienti da ogni parte del mondo (olandesi, italiani, americani e cinesi).

Latiano food festival per gli eventi estivi patrocinati dal comune di Latiano: la neo Associazione culturale – Officina delle Idee, con il patrocinio del Comune di Latiano, offre due serate all’insegna del buon cibo e della buona musica. L’evento che prende il nome di “Latiano food festival” si svolgerà i giorni 14-15 luglio, dalle ore 20:30, presso il Piazzale dei Musei in via Alcide De Gasperi, Latiano.

Gianluca Nicoletti giornalista di Radio 24 sarà ospite di Librinfaccia sabato 14 luglio alle ore 19, presso l’Hotel Ostuni Palace in corso Vittorio Emanuele II, 218, terzo appuntamento della rassegna con il giornalista di Radio 24. Per “ilSegnalibro” Simonetta Agnello Hornby presenta: “Nessuno può volare” venerdì 13 luglio, alle ore 20.30, nel giardino dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi (nei pressi del Duomo).

“Il mediterraneo di De André”, sulle note di De Andrè, Pino Daniele e Domenico Modugno, in scena in via Thaon De Revel, 1 a Campo di Mare, presso il B&B Dimore di Mare. Lo spettacolo, tratto dall'omonimo libro di Andrea Martina e accompagnato da Giuseppe Fiorante, è un viaggio nel mare creativo di Fabrizio De André.

Attesissimo l'evento di sabato 14 luglio con Vasconnessi, la cover di Vasco Rossi che si esibirà all'Enjoy cafè di Torre San Gennaro marina di Torchiarolo. Il live avrà inizio alle 22, l'ingresso è gratuito.

La notte del pomodoro Fiaschetto a Torre Guaceto, un evento che rievoca i festeggiamenti a conclusione della preparazione della “salsa” tradizione salentina per l’intero inverno. Sabato 14 luglio, a Torre Guaceto, a partire dalle ore 21, nei Giardini dell’Azienda Agricola Calemone, in Contrada Baccatani, avrà luogo “La Notte del Pomodoro Fiaschetto”.

Sarà visitabile fino al 19 agosto prossimo a Carovigno, presso il castello Dentice di Frasso, la mostra fotografica di Francesco Malavolta, fotogiornalista impegnato da circa 20 anni nella documentazione fotografica dei flussi migratori, che sarà presente alla serata per raccontare il suo lavoro degli ultimi anni ai confini dell’Europa e nel mezzo del Mediterraneo.

Concerto al tramonto a Torre Pozzelle, il luogo tra i più incontaminati del litorale ostunese, con piccole calette di sabbia e un’antica torre aragonese a vegliare su un mare limpidissimo, Torre Pozzelle si fa teatro di un concerto al tramonto del pianista Danilo Tarso, domenica 15 luglio, alle ore 18.30, per il festival itinerante Piano Lab (ingresso libero).

Il secondo appuntamento di “Pedalate stellari”, in programma domenica 15 luglio, attende tutti gli appassionati della vita all'aria aperta per una indimenticabile serata all'insegna della natura. L’appuntamento è organizzato da Madera Bike per vivere il Parco delle Dune Costiere nelle piacevoli notti d'estate in sella alla bicicletta, tra cieli stellati, musica dal vivo e sapori autentici.

L’associazione Giuseppe Di Vittorio organizza a Mesagne, presso il salone della propria sede, la mostra fotografica “Brindisi e Cerano. Frammenti visivi degli anni Settanta” del fotografo Pio Tarantini, esponente di spicco della fotografia italiana di ricerca. L’esposizione comprende due importanti lavori giovanili del fotografo originario di Torchiarolo, Quartieri degradati a Brindisi (1972); e Cerano (1975-77) che per la prima volta sono esposti in Salento.

Si svolgerà domenica 15 a Brindisi la tappa della tredicesima edizione del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio, competizione itinerante per imbarcazioni a 10 remi, tra le più importanti manifestazioni remiere del Mediterraneo. La tappa si svolgerà domenica 15 luglio 2018 a partire dalle ore 10 nello specchio d’acqua antistante la Lega Navale sez. di Brindisi (via Amerigo Vespucci).