Iniziative all'aperto per tutti i gusti nell'ultimo weekend di ottobre

Ancora tante escursioni all’aperto nell’ultimo week end di ottobre, complici le temperature quasi estive e ancora manifestazioni in piazza e visite guidate; partono le prime rassegne della stagione teatrale e i concerti al chiuso.

Brindisi: sulle tracce dell’insurrezione del 1946 visita guidata

Una visita sul tema delle insurrezioni a Brindisi dopo la Seconda Guerra Mondiale: ha per titolo «Brindisi in preda al furore! I fatti dell’8 aprile 1946» il sedicesimo appuntamento della rassegna di visite guidate con focus su Palazzo Granafei-Nervegna: venerdì 25 ottobre con inizio alle 18 partendo da Palazzo Granafei

Brindisi: presentazione del racconto autobiografico di Rosaria Carrozzo

Venerdì 25 ottobre, alle ore 18.30, presso la Feltrinelli point Brindisi in corso Umberto I n. 113, si terrà la presentazione del libro autobiografico “Come in una valigia” della professoressa Rosaria Carrozzo, docente di Lingua e Letteratura straniera presso il Liceo “E. Palumbo” di Brindisi. Attraverso un viaggio nei propri ricordi d’infanzia, raccontati come tante istantanee di vita familiare e recuperati come da una valigia, il racconto autobiografico dei suoi primi quindici anni ricostruisce uno spaccato degli usi e costumi della Mesagne fine anni ‘50 e ’6

A Ostuni un convegno sulle bellezze dell’Universo a cura dell’Unitre

“Le meraviglie dell’Universo: dal big bang ai buchi neri” è il tema dell’incontro che l’Università delle Tre Età di Ostuni organizza per venerdì 25 ottobre, con inizio alle ore 17.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore ‘ Monnet – Pantanelli ‘ (ex Ragioneria ) in via D. Silletti, 1.

Monica Cucinelli a Brindisi per presentare due lavori letterari

Sabato 26 ottobre l’autrice Monica Cucinelli sarà ospite alle ore 18 presso la Libreria Paoline di viale Commenda 182 per presentare due dei suoi libri: “La Forza dell’Amore Poesie e Pensieri per Bianca”, piccolo incanto poetico dedicato alla sua amata cagnolina, a quell’amore puro, autentico che gli animali insegnano e a tutti gli amici in Italia e in Argentina che hanno partecipato condividendo le storie dei loro amici pelosi e “L’Orso nello Specchio”, la sua ultima storia fantastica dedicata ai sognatori, alle persone sensibili, a chi ricerca se stesso in ciò che rinasce ogni giorno

San Pietro Vernotico: nuovo format di presentazione libri “Ho tre domande per te”

Il Presidio del Libro "Terre del Negroamaro", in collaborazione con Li Turchi e Arci Brindisi, presenta: “Ho tre domande per te”: un nuovo format accompagnerà la presentazione di libri con un appuntamento alla presenza del pubblico e di studenti, giornalisti o semplici lettori che interrogheranno l’autore. Appuntamento a domenica 27 ottobre, ore 18, presso la birreria "Li Turchi" di San Pietro Vernotico in via San Pietro, 72. Ingresso libero e aperto a tutti. All'interno del locale sarà inoltre allestita una mostra fotografica curata da Francesco Malavolta. Il primo ospite di "Ho tre domande per te" sarà Annibale Gagliani con il suo nuovo lavoro letterario "Romanzo Caporale" (I Quaderni del Bardo, 2019)

Brindisi: festa al parco Cesare Braico

Sabato 26 ottobre a partire dalle 19 e domenica 27 ottobre a partire dalle 10 e fino al tardo pomeriggio, al parco Cesare Braico si svolgerà l’iniziativa pubblica organizzata dall’amministrazione comunale di Brindisi in collaborazione con Associazione 13 Cuori e Angelo Events. Dopo le scorse domeniche nei parchi Cillarese e Di Giulio, questa settimana al Braico la manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie con animazione, gonfiabili, dj-set e stand gastronomici con tante iniziative per tutte le fasce d’età si svolgerà per tutto il weekend.

Francavilla Fontana: Lambsbreath in concerto Circolo della Farfalla

Sabato 26 ottobre presso il Circo della Farfalla (Arci) di Francavilla Fontana, primo appuntamento internazionale della rassegna di musica live. Sul palco del Circo si esibirà il progetto Lambsbreath. Tre ragazzi provenienti del Canada che sbalordiranno il pubblico con il loro sound. Il loro sound parte dal Reggae per definire melodie non convenzionali, influenzato anche da artisti come Jeff Buckley, Amy Winehouse e Sting, con le loro atmosfere oscure e nostalgiche. Appuntamento alle ore 22:30 alla sede di Via Giancola, 4. ingresso con contributo all’attività

Fasano: concerti musica acusmatica presso il Laboratorio Urbano

Musica elettronica eseguita con 26 altoparlanti, una esperienza sonora densa ed emozionante, suoni da ascoltare ad occhi chiusi, concentrati, con lo smartphone rigorosamente spento. Si svolgerà mercoledi 30 e giovedi 31 ottobre alle 20 e 30 presso il Laboratorio Urbano in Corso Vittorio Emanuele 76 il concerto di musica acusmatica con le opere di Malec, Dufour, Wishart, Lenoci, Deluci, Iger, Degrassi. L’evento è promosso da Ciaia Lab Laboratorio Urbano con Accordi Abili e M.ar.e (Musica @ Arti elettroniche), l'ingresso è gratuito. Acusmonium M.ar.e : interpreti acusmatici Danilo Girardi, Vincenzo Procino, Alessandro Duma direzione Franco Degrassi

Brindisi: racconti nella corte in un viaggio nel tempo

Una visita originale. Alla scoperta di uno spazio della storia ricco di fascino. La corte del Complesso delle Scuole Pie si apre ai bambini (tra 7 e 10 anni) per una matinée all’insegna della meraviglia tra i racconti di antiche avventure e la presenza di personaggi che appartengono al passato. Domenica 27 ottobre, in due turni di visita (dalle 11 alle 12 e dalle 12 alle 13), la corte si popolerà di bambini, accompagnati da un genitore, che faranno un percorso nella storia accolti da figure legate all’epopea delle corti medievali e rinascimentali: la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero dell’Infopoint del Comune di Brindisi, 0831 229 784 (oppure 342 1013 149)

A Fasano ultimi giorni con il Festival della Scienza

Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione promossa dal Comune di Fasano con il sostegno della Regione Puglia – in programma dal 19 al 27 ottobre – si propone quale punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza, occasione di incontro tra ricercatori, scienziati, scuole, esponenti del mondo della politica e della comunicazione. Questa seconda edizione, promossa con la direzione artistica di Pino Donghi, è dedicata al tema “Un grande balzo per l’umanità”, omaggio al primo piccolo passo compiuto da Neil Armstrong sulla superficie della Luna, la notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969, che fu di fatto un grande balzo per l’umanità.

San Pietro Vernotico: Shopping Days, Sbaracco d’autunno e tante iniziative

Un lungo weekend di acquisti con l’iniziativa dell’associazione dei commercianti e degli artigiani di San Pietro con lo Shopping Days, lo Sbaracco e l’estrazione di premi del passato contest Acquisti Green. Il 26 27 e 28 ottobre gli esercizi commerciali resteranno aperti per un fine settimana dedicato agli acquisti. L’iniziativa si arricchisce di un ulteriore evento

Domenica 27 a partire dalle 16,30 in contemporanea con altre piazze in tutta Italia CSAIn organizza un pomeriggio dedicato allo sport sociale e a tutte le attività legate a esso. Lungo tutta la via Brindisi, le associazioni sportive, le scuole di ballo, i centri fitness e del benessere fisico allieteranno la passeggiata domenicale. A.Art.Com. nello spirito Green della propria iniziativa, accoglie l’invito e partecipa alla manifestazione 100 piazze CSAIn e sport sociale e informa che l’estrazione del biglietto vincente per la bicicletta green avverrà nel pomeriggio in quanto la chiusura al traffico renderà più fruibile alle persone l’accesso e la partecipazione.

Mesagne: Gita d’autunno in masseria

Tranquilla escursione per famiglie in bicicletta alla masseria biologica Marangiosa. Percorreranno con lentezza, per godere del paesaggio rurale di inizio autunno, e consentire la partecipazione di famiglie con bimbi al seguito. Insieme agli amici di “Fiab San Vito Dateci strada” percorreranno alcuni tratti alcuni tratti della vecchia Mesagne Ceglie e visiteranno l’antico casale abbandonato di origini medievali di S. Donato, per raggiungere infine Masseria “Marangiosa”. In masseria è prevista una visita guidata agli allevamenti ed al caseificio, colazione all’aperto, degustazione di formaggi.

Lunghezza totale tra andata e ritorno di circa 32 Km. Facile e in piano lungo tutto il tragitto su strade di campagna asfaltate e a basso traffico veicolare. Il raduno e la partenza sono fissati alle ore 8:30 in Piazza IV Novembre a Mesagne. Rientro a Mesagne alle ore 12.30 circa l’orario della braciola. Quota di partecipazione 3 euro (bambini fino a 10 anni 1 euro ), comprensive di assicurazione (responsabilità civile e infortuni) e degustazione in masseria.

Brindisi: iniziative per le famiglie domenica ai Salesiani

L’iniziativa, che si terrà domenica 27 ottobre, prevede un programma ricco di momenti di condivisione. Si inizierà alle ore 10.00 con la Messa; seguirà alle 11 un momento formativo con il workshop curato dalla dottoressa Paola Colì, pedagogista del consultorio familiare diocesano, dal tema: “La famiglia: un’arte Educativa da imparare, dono da scoprire”. Sempre alle ore 11.00, in cortile, si terrà un momento di animazione per i più piccoli.

La domenica per la famiglia proseguirà con un pranzo a sacco alle ore 13.00 e con un Coffee Break alle ore 14.00. Nel pomeriggio, alle ore 15, è previsto il momento di gioco “Genitori vs Figli #famiglieingioco”. “Stay together. Una domenica per la famiglia” terminerà alle ore 16

Ceglie Messapica: ritorna il Posto delle Favole al teatro comunale di Ceglie Messapica

Riparte domenica 27 ottobre, alle 17.30, presso il Teatro Comunale di Ceglie Messapica, la rassegna di teatro dedicata alle famiglie con nove spettacoli nel segno della gioia, del ritrovare il significato dello “stare in comunità”, del vivere il teatro come un pezzo di quotidianità. Parte così la dodicesima edizione del Posto delle Favole, la rassegna di teatro per famiglie del teatro di Ceglie Messapica, promossa da Armamaxa Teatro, per la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta.