Musica, spettacoli e teatro nell'ultimo weekend di gennaio

Fine settimana all’insegna degli eventi per la memoria e il ricordo dell’Olocausto, del teatro, dell’arte e della musica.

Fasano: Fabio Cinti canta Battiato

Il cartellone della 36^ stagione concertistica di Fasanomusica, patrocinata dalla Città di Fasano, presenta venerdì 25 gennaio alle ore 21 al teatro Kennedy di Fasano il concerto di Fabio Cinti, cantautore laziale, che propone il suo lavoro "La voce del padrone: un adattamento gentile". Si tratta di un omaggio a Franco Battiato e ad uno degli album più importanti della sua discografia, "La voce del padrone”. Nel 1981 Battiato realizzò l’album divenuto uno dei più importanti della storia della musica leggera italiana e non solo.

Oria: per la rassegna di genio e di gusto, l'arte di Vincenzo Corrado

Venerdì 25 gennaio l'associazione “72024 centro di smistamento culturale” presenterà Di genio e di gusto. L'arte di Vincenzo Corrado, la prima rassegna in Italia pensata e progettata attorno alla figura del celebre gastronomo oritano, che viaggerà su un doppio binario di conoscenza: uno per il Corrado intellettuale poliedrico e l'altro per il Corrado artista dell'opulenza a tavola.

Brindisi: si balla all’Ids Club e allo 0831

Sabato 26 gennaio, si ritorna indietro nel tempo con la musica più bella e più ballata degli anni ‘80 & ‘90 esclusivamente con dischi in vinile selezionati e mixati da Antonio Corvetti presso l’Ids Club. Balli latini con “LaFiestaaa” allo 0831 sempre sabato a partire dalle 23. Salsa, bachata, kizomba e tanta animazione. Lafiesta.it con Enzo Straniero e Marquito. Resident dj Mr Ency.

Francavilla Fontana: “Racconti delle Nebbie” al Circo della Farfalla

Sabato 26 gennaio a Il Circo della Farfalla andrà in scena a partire dalle 22 I Racconti delle Nebbie, spettacolo di e con Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri. I racconti scritti, letti e recitati da Nicholas si alterneranno e si incroceranno con le canzoni e il commento sonoro dal sapore ambient di Paolo, che aiuteranno a trascinare la narrazione verso il grottesco, il surreale, il poetico e ad esplorare il rapporto tra l'uomo e il mondo.

A Mesagne “Ambiente: risorsa o insidia?” presentazione

Sabato 26 gennaio 2019 alle ore 9.30, presso il Castello Normanno Svevo di Mesagne, sarà presentato ufficialmente il volume dal titolo “Ambiente: risorsa o insidia? La Terra dei fuochi nel Salento”, a cura di Roberto Belfiore, Marcello Chirulli, Maria Grazia Lezzi, edito da Edizioni Esperidi.

Brindisi: per la Giornata della memoria lunedì le celebrazioni in prefettura

Lunedì 28 gennaio, alle ore 10, nel salone di rappresentanza della prefettura, alla presenza delle autorità ecclesiastiche, civili e militari sarà celebrato il “Giorno della Memoria”, in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico e dello sterminio nei campi nazisti dei deportati militari e civili italiani.

La manifestazione, che ha lo scopo di mantenere viva la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese, sarà arricchita, anche quest’anno, dal contributo degli studenti del Liceo Musicale “Durano”, del Liceo Classico “Marzolla”, del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli”, del Liceo Artistico “Simone”, dell’Istituto Industriale “Giorgi”, del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Palumbo” e dell’Iiss Ferraris–De Marco–Valzani –Polo Tecnico Professionale ”Messapia”. Nel corso della cerimonia sarà consegnata una “Medaglie d’Onore” alla memoria del signor Cosimo Crocifisso Quarta di San Donaci.