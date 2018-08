Non solo mare, ma street food, artisti di strada, libri e luoghi da visitare

Fino a domenica/Street food a Ceglie Messapica

Il Ceglie Food Festival, cominciato il 2 agosto, si concluderà il 5, domenica. decima edizione dedica alla frisa o frisella pugliese, ormai famosissimo prodotto da forno, in uno scenario costituito da 50 stand distribuiti nel centro storico in aree street food, a partire dalle ore 21 (Belvedere Monterrone, Via Muri, Piazza Sant’Antonio, Piazza Plebiscito e Largo Ognissanti), con degustazione di prodotti tipici regionali. Per le intera serate il centro storico ospiterà un festival nel festival, quello dei Buskers: artisti, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e acrobati scorazzeranno per le vie del centro dalle 21 alla mezzanotte. Rischio alto di non trovare posto auto a ridosso del centro storico, quindi parcheggiare in periferia.

Domenica/ Il Minareto e la mostra su Damaso Bianchi alla Selva

L’apertura al pubblico e la possibilità di conoscere il “Minareto”, la villa del 1912 alla Selva di Fasano di Damaso Bianchi, ha prodotto negli ultimi anni uno straordinario interesse verso la figura e l’opera dell’autore, un impiegato di banca particolarmente curioso e dotato nel disegno, interprete di maniera in pittura e di eclettismo in architettura.

La Delegazione di Brindisi del Fondo Ambiente Italiano ha raccolto e ordinato per il pubblico della 48° edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato alcune elaborazioni, ispirate dalla villa silvana e narrate attraverso gli strumenti della contemporaneità.

Damaso Bianchi si confronta con il contemporaneo, in un dialogo intimo tra gli autori e l'artista. La villa da lui progettata e costruita alla Selva di Fasano ha ispirato le produzioni dedicate al Minareto che saranno esposte durante la mostra. Fotografie, video, disegni e ceramiche raccontano il Minareto di ieri e di oggi e fanno emergere tutto il suo fascino.

Dal 04 al 19 agosto, Casina Municipale alla Selva di Fasano, all'interno della Mostra Fasanese dell'Artigianato, In mostra: riproduzioni dei dipinti di Damaso Bianchi​ su gentile concessione della Pinacoteca "C. Giaquinto" di Bari; 5mins​ progetto di produzione video nato da una idea di Beniamino Attoma Pepe e Dario De Leonardis; dettagli Minareto​ ​ceramiche di Valentina De Carolis; “Dettagli”​ progetto fotografico di Ida Chiatante; “Il segreto del Minareto di Puglia​”​ ​libro illustrato del professore Vito De Benedetto.

Durante la mostra sarà possibile effettuare delle visite guidate* al Minareto : domenica 12 agosto dalle 11,00 alle 13,00; domenica 19 agosto dalle 11,00 alle 13,00. Il tutto a cura dei volontari della Delegazione FAI di Brindisi. Punto d'incontro e d'arrivo Casina Municipale alla Selva di Fasano (è preferibile prenotarsi contattando la pagina facebook della FAI - Delegazione di Brindisi)

Domenica e lunedì/ festa di san Donato alla Selva di Fasano

Ritorna una delle feste più amate e sentite dai fasanesi: quella in onore di San Donato, alla Selva. Da sempre i fasanesi onorano il santo vescovo di Arezzo a cui è dedicata una cappellina rupestre situata lungo gli omonimi scalini che sono un antico tratturo di collegamento tra Fasano e la Selva ubicato in prossimità dell’attuale via delle Giritoie. Il pomeriggio del 6 agosto, fasanesi, silvani e villeggianti si danno appuntamento in questo luogo suggestivo, immerso nella lussureggiante macchia mediterranea, per onorare il santo e per vivere momenti di socialità e di festa.

Il programma dei festeggiamenti prevede un’anteprima domenica 5 agosto, con il Risveglio Energetico curato dai maestri Filippo Cattabiani e Luana Giannoccaro, del Centro Olistico l’Officina dell’Essere che da otto anni portano avanti a Fasano un progetto di crescita personale; proporranno una meditazione dinamica ed esercizi ginnici aspettando il sorgere del sole. Chi volesse partecipare a questo momento l’appuntamento è all’alba, alle 5,15, sul piazzale dell’Hotel Miramonti; è richiesto abbigliamento e scarpe comode oltre alla puntualità.

Lunedì 6 agosto alle ore 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Selva, don Gino Copertino, presso la grotta di San Donato. Dopo la S. Messa sul piazzale antistante l’accesso alla gravina, si svolgerà la festa dove sarà possibile trovare articoli di produzione artigianale e gustare piatti tipici nostrani. Non mancheranno i momenti di intrattenimento con il gruppo “Napolatino” che animerà la serata con musiche, canti e balli spaziando da repertorio classico della musica napoletana, alle contaminazioni con la musica popolare e latino-americana.

Gli organizzatori ricordano che il percorso verso la grotta di san Donato, per sua natura accidentato, è sconsigliato ai cardiopatici e agli affetti da patologie respiratorie; inoltre va affrontato con scarpe comode e chiuse.

Lunedì/ Il libro di Cristina Nutrizio, con Michele Cucuzza e Monica Setta

Amori, bugie, tradimenti, un falò di vanità e sentimenti nell'ultimo libro di Cristina Nutrizio, "Il fuoco di Agnese" (Maggioli editore) che sarà presentato lunedì prossimo 6 agosto alle 20 nella suggestiva cornice dei Giardini Vescovili del Museo diocesano “Mons. Semeraro” nei pressi della Basilica Concattedrale di Ostuni.

L'autrice dei successi tv di Barbara D'Urso "Pomeriggio 5" e "Domenica live" dialogherà con i giornalisti Michele Cucuzza e Monica Setta. L’introduzione dell’incontro è affidata al presidente dell’Istituzione Museo di Ostuni, Michele Conte. Ci sarà spazio anche per le domande del pubblico che potrà soddisfare la tutte le curiosità sul backstage tv e sui protagonisti del romanzo.

Il libro: Agnese è una filmmaker che si imbatte per lavoro in un artista, Guccio Guarini. Lei ha un trascorso (e un presente) di amori intrecciati, fugaci, fragili, futili. Quasi inutili. Lui è rinchiuso nel suo mondo astratto, intellettuale, concettuale, solo apparentemente impenetrabile. Lei ha un casino in testa, un cervello che corre a mille allora, una serie di situazioni cominciate e mai finite. Ma sogna. Lui appare inizialmente come un monolite pieno di certezze, appagato da una vita tutto sommato tranquilla che solo l’arte riesce a scuotere. Certamente non la moglie. Finché non conosce (in un cimitero…) Agnese.

L'autrice: Cristina Nutrizio oggi è un’autrice televisiva dei programmi di Barbara D’Urso. Laureata al Dams di Bologna in Drammaturgia, è stata per molti anni assistente alla regia di Dario Fo e Giorgio Strehler. Suo papà era Nino Nutrizio, un grande giornalista, storico direttore del quotidiano «La Notte». Sua mamma è Luciana Novaro, indimenticata prima ballerina della Scala dal 1941 al 1956.

Festa del peperoncino e gara di degustazione a Torre

Venerdì 3 e sabato 4 agosto a Torre Santa Susanna sulla via provinciale per San Pancrazio al km 3 si svolgerà l festa, giunta alla nona edizione e organizzata da A.S.D. Amatori Gioventù Sport Torre.

Due serate per palati forti con specialità piccanti, menu tipici locali, nazionali e internazionali, area beer fest, tanta musica e spettacolo. Durante l’evento sarà possibile, inoltre, acquistare peperoncini e non solo nel grande mercatino allestito all’interno degli spazi della festa. Venerdì 3 agosto sarà il giorno del primo expo carnevale; sabato 4 agosto torna l’attesissimo appuntamento con la gara di mangiatori di peperoncino con in palio un soggiorno per 2/4 persone Barcellona, un buono per un volo aereo del valore di 150 euro e un buono carburante da 50 euro.

Le avventure di Cappuccetto rosso al parco archeologico

Pur essendo oramai maggiorenne, Cappuccetto Rosso della Compagnia Burambò non smette di divertire e ammaliare grandi e piccini. Lo storico spettacolo di burattini in baracca, nato dalla mente e dalle mani di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, ha conosciuto migliaia di scuole e teatri prima di approdare ad Ostuni, dove andrà in scena, nell’arena del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, il prossimo venerdì 3 agosto (ore 21.00).

Una serata dedicata alla musica dance anni 70/80 al Giugrà di Ostuni

Venerdì 3 agosto alle ore 22:00, nella splendida cornice del Giugrà, situato nel cuore della Valle d'Itria, tra Ostuni e Martina Franca, ci sarà una serata dedicata alla musica dance anni 70/80 con i G.Family, derivazione della Let the Music Band.

Durante la loro performance proporranno il meglio della musica dance degli anni 70 e 80, con un’ampia parentesi dedicata agli Spandau Ballet.

Torna la giornata vocazionale dell’opera Beato Bartolo a Latiano

Venerdì 3 Agosto alle ore 19,00 secondo tradizione oramai consolidata negli anni, si svolgerà a Latiano presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “Mons. A. Franco” (via per San Michele Salentino, sn) la Giornata Vocazionale dell’Opera Beato Bartolo Longo 2018, nella ricorrenza del 49esimo anniversario di sacerdozio del Presidente Don Franco Galiano.

Dopo la celebrazione della Santa Messa ed i saluti del Presidente e dello staff il programma prevede la proiezione di brevi video dell’attività e dei servizi dell’Opera e dell’Associazione, impreziositi dagli interventi e dalle testimonianze delle famiglie. A seguire lo spettacolo di varietà con il gruppo di danza e la compagnia teatrale della Fondazione ed il buffet finale.

Torna l'atteso Rock’n’roll Party, l’evento dell’estate a Torre Regina Giovanna

Un festone d'estate che si è imposto come uno dei raduni più gettonati d'Italia in materia di rock'n'roll & affini. La magia e il fascino di Torre Regina Giovanna, adagiata tra storia e leggenda a breve distanza dalla meravigliosa riserva naturale di Torre Guaceto. Questo e tanto altro è il Rock'n'roll Party, immancabile appuntamento dell'estate salentina, che proprio in Torre Regina Giovanna ha trovato la sua casa perfetta, per dare spazio a un evento che è un tuffo appassionato nel passato.

Concerti e non solo, nel religioso rispetto di quell'America anni '50-'60 che gli adepti del nuovo/antico culto hanno eletto a pianeta di riferimento. E dunque: moto e automobili d'epoca, vestiti, cappelli e acconciature in tema, cibo sudista fortemente speziato, tra il cajun e il tex-mex, insegne lampeggianti, lezioni e gare di ballo, 45 giri, juke-box, chitarre, insomma tutto quanto fa R&R, con scivolate nel country, il rockabilly e lo swing.

Breaking Sound Metal Fest a Mesagne giunto alla quarta edizione

Sabato 4 agosto, l’associazione culturale Breaking Sound presenta la quarta edizione del Breaking Sound Metal Fest, che si terrà all’interno di Villa Cavaliere a Mesagne. Con il patrocinio del Comune di Mesagne, e della Regione Puglia, arriva il quarto capitolo del Breaking Sound Metal Fest, organizzato dall’associazione culturale “Breaking Sound”.

Cresciuto nel corso delle sue edizioni, aprendo nel 2017 anche ad ospiti internazionali sul palco, in questo 2018 il Breaking Sound Metal Fest vedrà alternarsi sul palco alcune delle migliori band metal nazionali ed internazionali: dalla Grecia attesi protagonisti i Rotting Christ, a cui si aggiungeranno i romani Novembre ed i toscani Handful of Hate; gli headliner saranno supportati dal coinvolgimento di gruppi rappresentativi del territorio.

Ad Ostuni la nona edizione del "Premio Pagine di Vita"

Si terrà alle ore 21 di sabato 4 agosto 2018 nella consueta e suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco (in caso di maltempo si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Ostuni), la IX Edizione del Premio "Pagine di Vita", la manifestazione nata in seno all’omonimo programma radiofonico andato in onda quest’anno sulla pagina Facebook della testata d’informazione locale "Giornale di Puglia", grazie alla collaborazione del giornalista Daniele Martini, redattore della stessa testata.

Per il nono anno di fila "Pagine di Vita" torna a celebrare le personalità ostunesi più emblematiche, quelle che hanno contribuito e contribuiscono, in maniera discreta e costante, alla crescita culturale, economica e sociale della nostra comunità.

Sul palco, ancora una volta, l’inossidabile Giampiera Quartulli, ideatrice del programma e del Premio, affiancata dall’avvocatessa e animatrice culturale della Città Bianca Giusy Santomanco, dalla giornalista Paola Loparco e dalla collaborazione del giornalista del "Giornale di Puglia", Daniele Martini.

Sette saranno i premiati di questa nona edizione, sui cui nomi viene mantenuto, come prassi vuole, uno strettissimo riserbo. Tra gli invitati all'atteso e prestigioso evento, il Sindaco Gianfranco Coppola, le autorità istituzionali della città e diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Alessandro Quarta 5et Interpreta “Astor Piazzolla” al Giugrà

Al grande Maestro argentino Astor Piazzolla di origine pugliese sarà dedicato l’omaggio del 4 Agosto alle ore 22.00 presso il Giugrà di Ostuni del grandissimo violinista salentino Alessandro Quarta. I brani di Astor Piazzolla, che hanno segnato la storia della musica, rivivranno con “Alessandro Quarta 5et”.

Sfilata di moda al Lido azzurro per “Moda mare sotto le stelle”

“Lido azzurro si tinge di rosa – Moda mare sotto le stelle”, è il titolo della serata che si svolgerà domenica 5 agosto alle ore 21, presso il noto stabilimento balneare brindisino. L’iniziativa, voluta dai proprietari del lido, prevede una sfilata di costumi e abiti del negozio My Home di Brindisi che saranno indossati da giovanissime modelle e dalle volontarie dell’Associazione Nazionale Cuore di donna. Il singolare connubio ha il doppio scopo di promuovere le attività commerciali della città e di sensibilizzare sui temi della prevenzione del tumore al seno dimostrando che dopo la malattia c’è anche il ritorno alla vita di tutti i giorni.

“Stop the violence” iniziativa contro la violenza sulle donne a Campo di mare

Il 5 agosto alle ore 21:00 sul piazzale panoramico di Campo di Mare si terrà l’iniziativa “Stop the violence”, con il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico e della regione Puglia in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali e alla Cultura e Spettacolo di San Pietro e all’associazione di promozione sociale “Fermiconlemani” con sede in Bari.

L’evento che si configura nell’ambito della prevenzione e informazione sulla violenza in particolare nei confronti delle donne e dei bambini, avrà lo scopo di diffondere strumenti e idee di sostegno e di ascolto a supporto delle vittime.

Interverranno durante il dibattito sul tema il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, l’Assessora Giuliana Giannone, Alberto Zabatta, avvocato civilista, esperto in materia di diritto di famiglia e minorile, presidente dell’Associazione Fermiconlemani, Tiziana Cecere, avvocato penalista, criminologa, esperta in dinamiche settarie, Vice Presidente dell’Associazione Fermiconlemani, Daniela Poggiolini, psicologa, esperta in materia di vittime di violenza, Presidente IKOS Ageform, Tamara De Luca, tutore legale minorile, criminologa, socia dell’associazione Fermiconlemani.

Uno nessuno centomila lo spettacolo itinerante con Enrico Lo Verso arriva ad Ostuni

Domenica 5 agosto ad Ostuni presso l’Anfiteatro Parco Archeologico si svolgerà lo spettacolo di Enrico Lo Verso che dà corpo e voce ai personaggi del romanzo più celebre di Pirandello, rendendo omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Testo drammatizzato in forma di monologo, in un allestimento minimale ma mutevole in ogni contesto, conduce per mano lo spettatore in una sorta di seduta psicoterapeutica da cui si viene irrimediabilmente attratti, per affondare le mani nella propria mente, inconsapevoli degli scenari che potrebbero aprirsi.

Serata di grande musica nella seconda edizione di Mesagne in lirica

La serata è dedicata all’amore in tutte le sue declinazioni: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, ultimo verso di Dante nel canto del Paradiso, che sintetizza quanto l’amore possa essere importante e potente tanto da smuovere persone e cose. Tutte le arie, le canzoni, i testi saranno dedicati all’amore nelle sue varie declinazioni- tra amanti, tra genitori-figli, per la propria Terra, ma anche al rapporto odio-amore che da esso può scaturire. Sarà proposta un riduzione dell’opera buffa di Gaetano Donizetti “L’Elisir d’amore” con la collaborazione del Piccolo Coro della Scuola primaria “Carducci” di Mesagne, diretta dalla maestra Marilina De Stradis.

Seguiranno brani di Verdi, Strauss, Lehar, ecc. oltre agli intramontabili Classici Napoletani da “ Core n’grato” a “Torna a Surriento” a “Malafemmina” di Totò.

Durante la serata l’Associazione Ristoratori Mesagnesi, assegnerà il premio “Mesagne…lievita” che viene attribuito a chi promuove la città. Infine un omaggio al genio di Pablo Picasso ed alla mostra esposta in questi mesi a Mesagne, con un tributo alla sua terra, l’Andalusia, col famoso brano “Granada”.

Sagra degli Antichi Sapori a San Donaci

Un percorso artistico, culturale ed eno gastronomico negli spazi antistanti la Chiesa Madre e il Palazzo Comunale di San Donaci dal 6 al 7 agosto.

Un ricco menù gastronomico attenderà quanti vorranno recarsi ad assaggiare le prelibatezze protagoniste della Sagra degli Antichi Sapori: dolci tipici come lo spumone, pesce fritto, mozzarelle e formaggi di un caseificio locale, pettole, crocchette e polpette, pezzetti di cavallo, focaccia ripiena, carne arrosto e frutta fresca. Inoltre si potranno assaggiare i vini delle cantine locali. Il tutto verrà allietato dal gruppo musicale “Vudz Balkan Trip Live-Petrachi special guest” e dall’intrattenimento degli artisti di strada che renderanno suggestive le vie del centro

Coreutica 2018 danza, musica e ricerca tra tradizione e sperimentazione

Da lunedì 6 a sabato 11 agosto 2018 torna Coreutica – Residenza artistica sulle tarantelle nel Mediterraneo. Per il quarto anno la città di San Vito dei Normanni ospiterà artisti nazionali e internazionali, focus di approfondimento sulle danze e le musiche del Mediterraneo, sessioni di ricerca, percorsi di alta formazione, concerti, momenti di condivisione e conoscenza del territorio. Ricchissimo il programma che genera confronto e apre nuove finestre di dialogo tra il patrimonio culturale, coreutico e musicale sanvitese e quello del resto del Mediterraneo.

Tra gli ospiti nazionali e internazionali di questa edizione 2018: Marcelo Bulgarelli, coreografo e regista brasiliano, Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio, il progetto RomAraBeat (Il Maghreb incontra i Balcani) e la danzatrice palestinese Abeer Hamad per un'esperienza unica di confronto e apprendimento con centinaia di appassionati da tutta Italia; il Professor Andrea Carlino dell’Institut Éthique Histoire Humanités de l'Université de Genève, Claudio Prima e Stefania Mariano di La Fabbrica dei Gesti, realtà che da quest’anno affianca nella direzione artistica la World Music Academy e la Scuola di Pizzica di San Vito.

