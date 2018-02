L'Orchestra Metropolitana di Bari a Mesagne, chitarra classica al Nervegna

Nuovo week end di feste, teatro ed eventi con qualche concerto nella provincia di Brindisi. Sarà in corso fino a sabato 24 febbraio la mostra di pittura scultura e mosaico a Francavilla Fontana presso Galleria Casaccia nella nuova sede di Corso Garibaldi 54, dove prosegue la vivace stagione espositiva, offrendo un affresco complessivo oltre la realtà locale, espressione di un panorama culturale più vasto.

Appuntamento fuori abbonamento per la stagione teatrale del Comunale di Mesagne, che ospiterà sabato 24 febbraio alle 20.30 l’evento “Il suono del silenzio…nel Giorno della Memoria” dell’Orchestra Metropolitana di Bari diretta dal maestro Giovanni Rinaldi con la partecipazione dell’attrice Antonietta Cozzoli.

“Liberiamoci dall’azzardo. Se non giochi, vinci”. Iniziativa dell’ associazione “Di Vittorio” dove si discuterà di ludopatia e dipendenze. Slot machine, lotterie varie, gratta e vinci si sono trasformati in una tassa odiosa e occulta. Odiosa perché colpisce fasce di popolazione già colpita dalla grave crisi economica che stiamo vivendo, occulta perché ingenti sono le somme "gettate" in questo pozzo senza fondo.

I Twilight U2 tribute band in concerto allo 0831di Brindisi a grande richiesta sabato 24 febbraio per una notte di musica ed emozioni. Da Pride a Vertigo, da One a Beautiful Day, da With or without you alle hit dell'ultimo album e alle sorprese del recente The Joshua Tree Tour: il loro repertorio è un vero e proprio viaggio che ripercorre, tra brani famosissimi e chicche per intenditori, la lunghissima carriera di Bono, The Edge, Larry Mullen jr. e Adam Clayton.

Terza rassegna musicale di chitarra classica con archi e fiati a partire da sabato 24. Una nuova stagione tutta da vivere con sette imperdibili appuntamenti organizzati dal Centro Artistico Musicale "Euterpe" Brindisi, presieduto dal M° Francesco Silvestro, che si pone l'obiettivo di far conoscere il meraviglioso mondo della Chitarra nel suo significato più profondo, sia come strumento solista che di accompagnamento, percorrendo diversi generi di repertorio dalla musica antica ai nostri giorni, dal classico al jazz.

"Non mi pento del Salento": la stand up comedy di Massimo Giordano a Teatri a Vapore domenica 25 febbraio, alle ore 20. La rassegna teatrale è diretta da Meridiani Perduti e Binario23. In scena, la divertentissima stand up comedy “Non Mi Pento Del Salento - Più sud di così si nuota”. "Domenica a Palazzo" anche per i più piccoli nel secondo appuntamento di "Domenica a Palazzo", mostra d'arti visive, che si terrà a Palazzo Cirignola di Ostuni, dedicata questa volta al colorato mondo dei bambini, che faranno da cornice agli artisti presenti.

Teatro amatoriale a San Pietro Vernotico dove andrà in scena "Non tutti gli atti vengono per nuocere" esilarante commedia al Don Bosco per la prima rassegna del concorso "Domenico Modugno", domenica 25 febbraio con la compagnia teatrale "Makaria" di Squinzano.

"Domenica del cuore" agli Angeli custodi di San Pietro Vernotico presso la parrocchia degli Angeli dove domenica mattina dopo la messa il parroco don Vincenzo Martella inaugurerà il quinto torneo di calcio a 5 che si disputerà nel campetto della parrocchia. Nell’occasione il locale club Lions donerà un defibrillatore all’oratorio.

“La Svolta” reportage che racconta l’ultimo capitolo della storia politica di Lecce, lunedì 26 febbraio alle 17.30, presso Palazzo Granafei Nervegna (Via Duomo) a Brindisi, presentazione del libro “La Svolta”, il reportage che ripercorre attraverso le immagini e i testi di Claudia De Blasi uno dei capitoli più sorprendenti e significativi per la città di Lecce.

