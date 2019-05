Isee mensa scolastica 2019: cos'è, dove e quando si presenta

Le tariffe refezione scolastica e/o trasporto scolastico rientrano tra le spese agevolabili in base all’Isee che le famiglie degli alunni possono richiedere al Settore Pubblica Istruzione - Ufficio Refezione Scolastica del Comune di Brindisi, sito in Via Casimiro 38 e nei medesimi uffici dei Comuni di residenza.

Ma cos’è e come funziona l’Isee mensa scolastica 2019, come funzionano le agevolazioni e come si richiedono? Vediamolo nel dettaglio. Ricordiamo che dal 1° settembre 2019 entra in vigore l’Isee precompilato Inps e scatta la nuova scadenza Isee 2019

Che cos’è l’Isee mensa scolastica

L’Isee mensa scolastica è l’indicatore della situazione economica equivalente che serve ai cittadini al fine di richiedere e fruire delle prestazioni sociali, in questo caso, per fruire della riduzione o esenzione totale dal pagamento della retta per la mensa scolastica, altrimenti detta anche refezione scolastica e anche per il trasporto scolastico.

Entro una certa data, le famiglie interessate devono presentare il modello Isee al Comune in base alle modalità scelte dallo stesso, cartaceo o online.

Requisiti per ottenere la riduzione/esenzione tariffa mensa scolastica:

essere in possesso di un’attestazione Isee in corso di validità oppure dichiarare di aver presentato la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica)

non superare la soglia Isse fissata dalla delibera comunale

essere residenti nel Comune in cui i minori frequentano la scuola

Isee: dove, come e quando si presenta

L’Isee può essere richiesta online dal genitore, utilizzando la procedura Isee Inps online, o rivolgendosi ai Caf convenzionati.

Documenti da presentare al Caf o al commercialista:

documenti anagrafici del dichiarante e del proprio nucleo familiare;

documenti relativi ai redditi percepiti;

documenti del patrimonio mobiliare e immobiliare.

documenti da presentare in caso di disabilità

La richiesta di refezione mensa 2019 si presenta al Comune entro la data da questo stabilita. Scaduto il termine il calcolo verrà eseguito senza agevolazioni.