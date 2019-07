Cerimonia di fine anno all'Itt Giorgi: neodiplomati pronti a spiccare il volo

BRINDISI - “Una sera di mezza estate”, il saluto che l’Itt Giorgi regala annualmente ai suoi neodiplomati, è giunta alla sua sesta edizione, sotto il motto de “Le radici e le ali”. Radici rivolte verso la propria terra, l’affetto indissolubile per le proprie origini e la mente pronta a spiccare il volo, con le proprie ali, verso mete i cui orizzonti non devono conoscere limiti.

Gli studenti neodiplomati del Giorgi sono stati accompagnati, durante la proclamazione, dalle parole affettuose della loro preside e dai rappresentanti delle istituzioni, nelle figure del procuratore capo Antonio De Donno, del comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe De Magistris, di Pierpaolo Manno, comandante provinciale della guardia di finanza e del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Il messaggio delle autorità verso i ragazzi è stato chiaro: il traguardo del diploma è l’inizio di un percorso più grande, all’insegna della legalità, del lavoro e della messa in pratica delle nozioni che l’istituto ha consegnato loro. “Molteplici volte cadrete ed ogni volta troverete la forza per rialzarvi e imparare dai vostri errori, tutte le istituzioni vi saranno accanto per farvi vincere come cittadini e lavoratori”.

Conoscenze e saperi sono i sostantivi predominanti negli interventi degli ospiti: il diploma non è solo un attestato ma è simbolo della maturità dei ragazzi, di giovani cittadini che si affacciano in un mondo non sempre chiaro e intellegibile; è il segno prodromico di una favella speranzosa e luminosa che si augura che illumini il loro futuro.

Dopo il saluto ai diplomati del 1969, accompagnato da un momento musicale, la serata si è conclusa con il ringraziamento speciale del sindaco ai comandanti Manno e De Magistris che, a breve, lasceranno i loro incarichi presso Brindisi; un commiato che si spera possano ricordare affettuosamente e con orgoglio, assaporando i profumi della pineta del Giorgi, cornice ideale di una sera di mezza estate in cui l’Istituto, i docenti tutti e la preside Maria Luisa Sardelli hanno voluto salutare i propri diplomati.

Ad maiora semper!

