Brindisi: mercoledì 15 gennaio open day alla scuola europea

BRINDISI - Open day anche mercoledì 15 gennaio, dalle ore 15,00 alle18,00, alla scuola Europea di Brindisi, che aprirà le sue porte alla città, per presentare gli ambienti di apprendimento, gli insegnanti e le materie che caratterizzano il programma europeo. Saranno aperte sia Nursery & Primary in Via dei Mille che Lower Secondary in Via Castello.

Il programma: ore 15,00 la Orchestra in concerto; ore 15,30 presentazione degli indirizzi di studi; ore 15,45 Open Day’s parents, i genitori degli attuali ed ex alunni parleranno della loro esperienza nell’istituto. Dalle ore 16,00 ci sarà la possibilità di assistere ai giochi in palestra e di visitare l’Istituto. I docenti e gli alunni illustreranno l’Offerta Formativa e le varie attività che abitualmente svolgono.