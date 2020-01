Mesagne, nuovi laboratori per l’Itc “E. Ferdinando”

MESAGNE- Laboratorio di economia aziendale e laboratorio per il supporto alla grafica computerizzata vettoriale e 3d: sono queste le novità dell’Istituto tecnico commerciale “E. Ferdinando” inaugurate nella giornata di martedì 21 gennaio dal sindaco Toni Matarrelli, insieme ad altre autorità.

Si tratta in particolare di un laboratorio di economia aziendale in cui, con l’utilizzo di 16 computer ed un server di rete, gli allievi potranno svolgere le attività di amministrazione e gestione contabile di un’impresa.

L’altro laboratorio contiene alcune attrezzature di supporto alla grafica computerizzata vettoriale e 3d: ricamatrice professionale, stampante 3d di grande formato, incisore laser a controllo numerico. Queste nuove attrezzature consentiranno di ampliare le attività dell’azienda scolastica dell’Istituto in cui i ragazzi mettono a frutto le conoscenze acquisite per realizzare prodotti e servizi da vendere anche all’esterno; i ricavati di tali vendite permettono loro di pagarsi, ad esempio, i viaggi di istruzione. È stata l’occasione per parlare anche di altri progetti quali il coding, la robotica e, soprattutto, le “classi aperte”.

L’Istituto ha adottato con successo la strategia della didattica laboratoriale sostituendo le “aule classiche” con ”aule disciplinari”; gli alunni non rimangono tutto il giorno nella stessa classe ma, come nelle università e nei college, si spostano nei laboratori delle materie da seguire.

A conclusione della inaugurazione il sindaco ha così commentato: “E’ stata una bella scoperta anche per me: l’Istituto tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” è dotato di tecnologie all’avanguardia e insegna agli studenti sin dal primo giorno a utilizzarle per diventare imprenditori in maniera concreta, capitalizzando gli oggetti prodotti durante le lezioni. Una scuola che diventa modello per tutta la provincia e che, lo dico con orgoglio, si trova nella nostra città”.