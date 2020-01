Riparte il progetto degli orti scolastici, nel segno della biodiversità

Le aziende della famiglia Pugliese, con nonno Antonio, hanno ripreso gli orti scolastici. Considerato che tali aziende fanno parte del presidio Slow Food Brindisi, in automatico cercano di preservare la biodiversità delle specie. Basti pensare che tutte le piantine, fra cui le fave e la cicerchia, sono ottenute da semi aziendali.

La coltivazione di questi orti rientra inoltre nell’ottica del risparmio delle risorse energetiche. A tal proposito va detto che lo scorso anno l’orto non è stato realizzato e si è fatto in modo che l’erba e tutte le sostanze che si sono accumulate nel terreno venissero utilizzate come sostanza organica. Tutto questo è stato fatto nella giornata di sabato (18 gennaio) con gli alunni del primo anno della scuola media Leonardo da Vinci.

Gallery