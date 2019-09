Professione salute: l’infermiere

L’Infermiere è un professionista sanitario che offre assistenza di tipo tecnico, relazionale ed educativo. Si occupa dello stato di salute del paziente durante il percorso di cura, tutelandolo dai rischi e dalle complicanze della malattia.

Attività principali

L’infermiere per diventare tale deve necessariamente possedere alcune caratteristiche personali tra cui la compassione insieme alla disponibilità ad aiutare chi ha bisogno.

Le attività principali di questa figura sono:

prendere in carico i pazienti, accogliendoli e facendo una valutazione dei bisogni dello stesso;

valutare costantemente lo stato di salute del paziente;

informare la famiglia del paziente su qualsiasi tipo di cambiamento e rimanere al suo fianco nel momento in cui queste persone hanno bisogno di supporto morale;

pianificare il percorso di cura e di assistenza del paziente;

garantire che le prescrizioni mediche vengano applicate correttamente.

Percorso di studi

La facoltà per diventare infermiere è quella di Infermieristica e solo al termine dei tre anni, dopo esserti iscritto all’albo professionale di riferimento e dopo esserti abilitato, potrai iniziare ad esercitare la professione.

Il corso di laurea in infermieristica è a numero chiuso, ciò significa che, per accedervi, dovrai sostenere un test d’ingresso che viene svolto una volta l’anno e che, anche se comprende diverse materie e serve per verificare la tua preparazione, se studierai abbastanza, non sarà impossibile da superare.

La parte più importante del percorso per poter diventare un bravo infermiere riguarda sicuramente il tirocinio che dovrai sostenere obbligatoriamente per approfondire le conoscenze pratiche del mestiere.

Infatti è proprio durante le ore di tirocinio che entrerai a tutti gli effetti nella parte da infermiere e ti renderai conto, toccando con mano, in cosa consiste questo lavoro carico di responsabilità.

