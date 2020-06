Alberelli estirpati al Perrino: "Danneggiati da greggi di pecore e lepri"

L’amministratore unico della Brindisi Multiservizi, Giovanni Palasciano, fornisce dei chiarimenti riguardo al caso degli alberelli rimossi di recente dal rione Perrino, sollevato nella giornata di ieri dal sindacato Cobas, su segnalazione di alcuni cittadini.

Pubblichiamo di seguito la nota di Palasciano

In merito a quanto accaduto nella giornata di ieri 17/06/2020 al Quartiere Perrino, la Brindisi Multiservizi s.r.l, società in house del Comune di Brindisi, che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico cittadino, precisa, in primis, che già in fase di messa a dimora delle piantine forestali, è lecito aspettarsi che una parte di esse non attecchiscano, e quindi si preventiva il naturale rimpiazzo con un altro più limitato reimpianto di sostituzione.

La Brindisi Multiservizi ha verificato inoltre, un ulteriore danneggiamento delle piante già messe a dimora, generato dall’azione trofica sia delle greggi di pecore (fenomeno questo abbastanza diffuso in città nelle aree a confine con la zona agricola), ma ancor di più da lepri che dalle saline si stanno spingendo sempre più verso nord, accedendo anche in aree verdi urbane (argomenti questi già trattati diffusamente sui social durante il lockdown). Infatti, dopo il sopralluogo congiunto fra tecnici della Brindisi Multiservizi, tecnici comunali e dell’ARIF, si decideva, senza remore, di eliminare le piante non attecchite e/o danneggiate per procedere con un successivo reimpianto, naturalmente secondo quanto previsto dalle norme colturali.

Tra l’altro, proprio in sede di incontro tra tecnici, la Brindisi Multiservizi Srl, recepito il manifesto desiderio della cittadinanza di incremento degli spazi a verde, proponeva, a proprio carico, di organizzare una manifestazione pubblica in cui coinvolgere soprattutto gli abitanti del quartiere, in occasione della messa a dimora delle nuove essenze arboree.