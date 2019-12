Dune Costiere: progetto di educazione ambientale approvato dalla Giunta

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente del Parco delle Dune Costiere, Enzo Lavarra, su un progetto di educazione ambientale approvato dalla giunta comunale di Ostuni

Il progetto di educazione ambientale elaborato da Parco delle Dune Costiere approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Ostuni, rivela aspetti di grande significato:

I contenuti di valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico culturale; i quali fanno parte organica della missione propria delle aree naturali protette, che Dune Costiere interpreta ad un livello sempre più organico e avanzato . La metodologia di pratica attiva nei laboratori dedicati, di coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per la conoscenza e la ricerca del patrimonio identitario della civiltà dei luoghi; non da ultimo per il coinvolgimento delle popolazioni provenienti da altre aree del pianeta e che tramite la mediazione culturale e linguistica accelerano processo di inclusione e di pacifica convivenza nelle nostre comunità .

L’ approvazione da parte delle Giunta di Ostuni conferma il livello di sensibilità e di collaborazioni del Governo Cittadino verso il Parco e la particolare attenzione del Sindaco Cavallo nell’esercizio del suo ruolo di Presidente del Consorzio del Parco .