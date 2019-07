Alberi e siepi per il canile di Brindisi: "Ogni cittadino potrà contribuire"

BRINDISI – “Verde cuore”: questo il titolo di un’iniziativa lanciata dalla Lepa (Lega protezione animali) di Brindisi, tramite la quale ogni cittadino potrà contribuire alla donazione di alberi e siepi “speciali” per gli amici a quattro zampe ospitati presso il canile comunale di Brindisi, situato in contrada Santa Lucia.

“Gli alberi assorbono Co2 – si legge in una nota della Lepa - emettono ossigeno, aumentano la biodiversità, abbassano la temperatura dell’aria offrendo un’ombra fresca e confortevole dove i cani potranno meglio godere dell’uscita nell’area di sgambamento. Diversamente al caldo, non avrebbero soddisfazione perché non ci sarebbero stimoli ed emozioni positive. Allo stress della gabbia si aggiungerebbe lo stress di un’uscita non agevole e non sarebbe raggiungibile lo stato di benessere che si auspica quando li si porta all’aperto”.

“Sulla linea verticale degli alberi i cani marcano e riescono a comunicare con i propri simili, così come loro vorrebbero intenzionalmente fare, soddisfacendo la propria motivazione sociale ed esplorativa stimolando altresì l’attività olfattiva. Le siepi hanno la stessa funzione degli alberi, hanno un’azione di frangivento, di abbattimento degli agenti inquinanti e di miglioramento del microclima”.

“Con un solo euro – si legge ancora nella nota della Lepa - potrai donare un giovane albero o una siepe (donazioni maggiori saranno destinati all’acquisto di alberi e siepi di grandezza superiore ai precedenti). Saranno poi piantati all’interno delle aree di sgambamento del Canile Comunale di Brindisi e porteranno i nomi di chi li ha donati. Attraverso foto e video che pubblicheremo sulla nostra fanpage di Facebook, sarà possibile seguire la loro crescita e il loro rapporto con gli ospiti a quattro zampe che attendono speranzosi di essere adottati”.

Come donare:

Codice IBAN

IT43L0760115900000049415292

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

Intestato a LEGA PROTEZIONE ANIMALI

CAUSALE: “VERDE CUORE”