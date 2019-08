Il meraviglioso mondo degli animali selvatici di Torre Guaceto

TORRE GUACETO - Immagini video che commuovono. Un maschio di folaga che nutre i suoi piccoli e questi che lo inseguono insistentemente per arraffare un po’ di cibo. Uno dei pulli è meno fortunato dell’altro, il fratello è più veloce di lui ad afferrare il bottino con il becco, allora non si allontana dal padre, gli salta addosso per ricevere un’altra razione.

Pochi frame che sono una finestra sul meraviglioso mondo degli animali selvatici di Torre Guaceto e che fanno riflettere su quanto tutti i piccoli, a prescindere dalla specie di appartenenza, si somiglino un po’ tra loro.

Momenti che inteneriscono ed inorgogliscono il Consorzio di Gestione della Riserva che, già dalla sua nascita, ha lavorato per il ripristino della zona umida dell’area protetta, bonificata e distrutta negli anni ’30, e che oggi si prepara ad ampliarla ulteriormente mettendo in campo nuovi interventi di ingegneria naturalistica. Quanto al comportamento ripreso in video se da un lato è straordinario per chi osserva il padre nutrire i piccoli, dall’altro è piuttosto comune. Nella specie delle folaghe, infatti, entrambi i genitori sono deputati alla cura dei pulli e, quindi, anche al loro sostentamento.

La folaga nidifica sulle piante galleggianti presenti all’interno dei chiari d’acqua e per costruire gli stessi nidi si serve di frammenti di vegetazione, della quale tra l’altro si nutre. Depone abitualmente 5-6 uova alla volta e la loro grandezza è molto simile a quelle di gallina. Appena nati, a circa 20 giorni dalla deposizione, i pulcini sono già in grado di muoversi autonomamente e nuotare, infatti, iniziano sin da subito a seguire i genitori nella ricerca del cibo. Quando poi questi lanciano l’allarme all’avvicinarsi di un falco o con il presentarsi di un potenziale pericolo, i piccoli nuotano velocemente andando a nascondersi tra le piante.

La folaga ha piume di colore nero e becco bianco come la parte cornea che ne caratterizza la fronte, più grande nel maschio. Le sue zampe sono lombate, caratteristica che sì la agevola durante il nuoto, ma le permette anche di muoversi sulla terra ferma e di arrampicarsi sulla vegetazione.

Appena nati, i piccoli sono caratterizzati da un piumaggio giallo che con il tempo si fa nero, ad eccezione della testa che resta a lungo rossa, come quella dei piccoli ripresi in video.