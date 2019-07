Ostuni punta sulle piste ciclabili e candida un progetto per le marine

OSTUNI - Il Comune di Ostuni ha candidato il progetto "Ciclovia ‘Le marine di Ostuni’ - Completamento delle connessioni tra il Parco delle Dune Costiere, i borghi costieri e l’itinerario BI-6 “Ciclovia Adriatica per la fruizione sostenibile del territorio", ai fondi Por Puglia di cui è dotato all’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub-urbane" (Fesr – Fse 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.4.).

Il progetto prevede sia la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile da Villanova al Parco delle Dune Costiere, passando per Diana Marina, Monticelli, Quarto di Monte, Rosa Marina, Pilone, sia l’adeguamento e messa in sicurezza del tracciato esistente da Villanova a Lamaforca, che passa per Gorgognolo, Costa Merlata e Torre Pozzelle, consentendo così di completare la rete di percorsi ciclabili della Piana degli oliveti monumentali che permette di collegare tutte le frazioni marine del litorale tra loro e con l’itinerario ciclabile di interesse nazionale BicItalia – 6^ Ciclovia Adriatica.