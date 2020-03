Percorsi in città per i ciclisti: seminario presso palazzo Nervegna

BRINDISI - La Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Brindisi, organizza per sabato 7 marzo 2020 il seminario dal titolo”La bicicletta vola in Rete”. L’evento, che si terrà a Brindisi presso il Palazzo Nervegna dalle 18.00 alle 20.00, è dedicato alle opportunità disponibili in rete per aumentare il numero di biciclette in città e favorire la mobilità sostenibile. Per escursioni nel territorio o semplici percorsi in città, l’utente della bicicletta è incoraggiato a muoversi disponendo di informazioni adeguate. Per esempio, in città può essere necessario conoscere percorsi alternativi rispetto alla normale viabilità delle auto.

Allo stesso modo per tranquille escursioni fuori porta è importante saper usare varie tecnologie, come navigatori per biciclette o le App per le previsioni del tempo. Al riguardo risulta importante l’opera delle associazioni di categoria per educare e mettere a disposizione le fonti di informazioni più adatte per i vari contesti di uso della bicicletta, sia per la mobilità che per il divertimento.

L’intervento sarà a cura di Mauro Destino, autore e divulgatore scientifico, già consigliere nazionale Fiab. L'associazione Fiab-Brindisi è nata nel 2019 per una città più vivibile per grandi e bambini. Svolge la propria missione facendo "advocacy" per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta, migliorando la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi collettivi di trasporto); organizzando manifestazioni, presentando proprie proposte e tanto altro. L’associazione aderisce, oltre alla Fiab, anche a Ecf (European Cyclist’ Federation). L’ingresso è gratuito e saranno disponibili le tessere 2020 per chi vorrà associarsi a Fiab Brindisi.