Rondone in difficoltà, cittadino chiama il Wwf: "Grazie al volontario Giovanni"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di un operatore di polizia di Brindisi nei confronti di un volontario del Wwf Brindisi, per il soccorso prestato a un rondone che giaceva per terra, al rione Commenda.

"Gentile redazione, mi preme rimarcare il grande gesto di altruismo e generosità da parte di un volontario del Wwf Brindisi che si è prodigato per salvare un animale in difficoltà. Questo volontario si chiama Giovanni Ricupero. Vi spiego come sono andate le cose. Stamattina, nei pressi della mia abitazione al rione Commenda, ho trovato un rondone per terra. L'esemplare era sofferente. Non potevo lasciarlo lì, in quelle condizioni. Dopo averlo portato in casa, non sapendo cosa fare, ho contattato vari enti pubblici. Ma nessuno, chi per un motivo, chi per un altro, era in grado di intervenire in tempi celeri".

"A quel punto mi è venuto in mente di contattare il Wwf. La scelta è stata azzeccata, perchè dopo pochi minuti dalla telefonata è arrivato a casa Giovanni. Questi, con la sua auto e a sue spese, ha subito preso in consegna il rondone, con l'impegno di affidarlo alle cure di un veterinario. Sono rimasto piacevolmente colpito dall'abnegazione con qui stesto ragazzo serve una causa in cui crede fortemente. Le associazioni di volontariato sono la parte migliore della nostra società. Ci sono tante persone che in silenzio, lontano dai riflettori, ogni giorno danno il loro contributo per migliorare il mondo in cui viviamo. Per questo invito i cittadini, nel caso in cui si dovessero trovare in una situazione analoga alla mia, a non esitare un solo istante a rivolgersi al Wwf o ad altre associazioni che si battono per la tutela degli animali".