Week end dedicato alla fotografia nell’oasi di Torre Guaceto

Qual è uno degli ambienti più amati e fotografati di Torre Guaceto? La palude. Allora, per dimostrare il nostro affetto a chi ama e rispetta la Riserva, quest'anno festeggeremo la Giornata Mondiale delle Zone Umide con una due giorni dedicata ai fondamenti della fotografia naturalistica e di paesaggio.

Sabato 3, dalle 9 alle 13, presso il nostro centro visite Al Gawsit di Serranova si terrà la parte teorica. Domenica 4, dalle 15 alle 18, faremo una passeggiata fotografica in Riserva.

La partecipazione è gratuita e valida per entrambi i giorni. Per aderire occorre solo essere in possesso di una macchina con controlli manuali del tipo reflex o mirrorless e, possibilmente, di un tre piedi a comando remoto.

Per prenotare il proprio posto occorre mandare una mail a segreteria@riservaditorreguaceto.it e indicare: nome, cognome, età, macchina fotografica in possesso, indirizzo mail e numero di cellulare. Nei prossimi giorni sarete richiamati per conferma della prenotazione.