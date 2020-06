Le case di riposo per anziani del comune e provincia di Brindisi

La casa di riposo è una struttura socio-sanitaria che - a differenza delle Rsa (Resistenze Sanitarie Assistenziali) - ospita anziani ancora autosufficienti, almeno parzialmente. È dunque un alloggio ammobiliato multi-residenza, rivolto alle persone anziane che necessitano di un'assistenza non continua e che vogliono trascorrere del tempo con altre persone.

In una situazione ideale, la casa di riposo dispone di stanze singole e offre ai propri ospiti tutta una serie di servizi ricreativi. Il personale medico non è presente 24 ore su 24, ma lo è il personale infermieristico. E, il servizio offerto, è molto simile a quello di un albergo: pasti inclusi, attività di animazione e di socializzazione (si parla in genere di attività ludiche e culturali, che spaziano dalle lezioni di ballo ai gruppi di lettura, dalle gite ai giochi). Agli ospiti è garantita un'assistenza tutelare e infermieristica, oltre alla somministrazione degli eventuali farmaci, e il monitoraggio delle loro condizioni di salute viene effettuato regolarmente.

Le case di riposo possono essere pubbliche, convenzionate o private. E, la loro retta, può essere fissa oppure essere determinata dal reddito dell'anziano. Vediamo le case di riposo nella città di Brindisi e provincia.

Villa Quercia, Struttura abitativa assistita

Mesagne, 0831 179 0940

Residenza per anziani "Don Lombardo",

San Donaci , 0831 635252

RSSA Il Focolare

Casa di riposo, Brindisi, 0831 517631

Onlus Comunita 'Don Tonino Bello

Casa di riposo, Brindisi, 0831 515757

Casa Di Riposo S. Antonio Da Padova

Mesagne, 0831 771955

Villa Iris Residenze Socio Sanitarie per Anziani

Mesagne, 0831 777340

Casa Di Riposo Letizia

San Vito dei Normanni, 0831 951496

Casa Serena, Ex Onpi,

Casa di riposo, San Vito dei Normanni, 0831 951005

Casa Di Riposo Saverio Vita

San Donaci, 0831 634692

Villa Sorriso RSA, Casa di riposo

San Donaci, 329 758 4395

Azienda Speciale Pio Istituto Caterina Scazzeri

Casa di riposo, Latiano, 0831 726627