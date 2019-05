Carta d'identità elettronica: costo, documenti e come richiederla

La vecchia e cara carta d’identità cartacea non potrà più essere emessa, salvo che in casi urgenti, ma quelle in corso di validità rimarranno valide fino alla data di scadenza, a meno che il cittadino voglia presentare richiesta per il rilascio del nuovo documento elettronico.

Quindi come si richiede la carta d’identità elettronica, qual è il costo stabilito per il rilascio del nuovo documento e quali i documenti necessari? Ecco tutto quello che c’è da sapere: le novità, cos’è la CIE, come richiederla e quanto costa.

Novità

Il nuovo documento d’identità conterrà anche il codice fiscale dell’intestatario, le impronte digitali e gli estremi dell’atto di nascita.

I cittadini che richiederanno il rilascio della Cie potranno, inoltre, aggiungere alla memoria del microchip elettronico anche la volontà di essere donatore di organi, la propria tessera elettorale e l’abilitazione all’utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione mediante l’inserimento della propria firma digitale.

Come e dove richiedere la CIE

Per richiedere la carta d’identità elettronica il cittadino dovrà presentare richiesta al comune di residenza o di domicilio sia nel caso di primo rilascio che di deterioramento, smarrimento o furto della carta d’identità cartacea.

Per richiedere la carta d’identità elettronica è necessario prenotare un appuntamento presso il comune di Brindisi. Sarà necessario effettuare prima la registrazione, che consente di entrare in possesso del proprio username e della password personale.

Ogni cittadino può inserire appuntamenti per se stesso e per suoi familiari, fino a un massimo di cinque appuntamenti. Inserito l’appuntamento, il sistema Agenda Cie rilascerà una ricevuta che andrà stampata e consegnata all’operatore comunale il giorno della presentazione della richiesta.

Quali documenti devono essere presentati?

Per richiedere il rilascio della carta d’identità elettronica il cittadino dovrà recarsi presso il comune munito di:

fototessera su un supporto usb

codice fiscale o tessera sanitaria per velocizzare la procedura di registrazione

carta di identità scaduta o in scadenza, da presentare in caso di rinnovo della carta di identità;

denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti, in caso di furto o smarrimento della carta di identità;

documento di riconoscimento: passaporto, patente, libretto della pensione con foto, in caso di furto, smarrimento o distruzione della carta d’identità;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il deterioramento della carta d’identità, qualora la richiesta di carta d’identità sia a seguito del deterioramento della carta d’identità stessa;

carta di identità deteriorata, in caso di deterioramento della carta di identità;

In sede di rilascio della Cie bisognerà fornire l’indirizzo di contatto per essere avvisato sulla spedizione del documento e indicare le modalità di ritiro del documento: consegna presso l’indirizzo indicato o ritirato in Comune.

Inoltre, al momento dell’acquisizione dei dati per il rilascio della nuova carta d’identità bisognerà procedere con l’acquisizione delle impronte digitali e bisognerà fornire il consenso o il diniego alla donazione degli organi.

Carta d’identità elettronica, quanto costa?

Il costo della carta d’identità elettronica è fissato in 16,79 euro (13,76 euro più IVA all’aliquota vigente) e serve per coprire le spese di gestione gestite dallo Stato, comprese quelle di consegna del documento.

A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi ovvero quello di segreteria applicati dai Comuni che resteranno come loro spettanza. L’importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica.

In totale, il costo della Carta d’Identità Elettronica per primo rilascio o rinnovo è di circa 22 euro.

Validità

La validità della carta di identità elettronica varia in base alle fasce d’età di appartenenza del cittadino che presenta richiesta.

Nel dettaglio la validità varia nei seguenti modi e casi: