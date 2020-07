Inps: sedi e indirizzi degli uffici a Brindisi e provincia

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L’Inps gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

L’Inps nasce oltre cento anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Con il tempo l’Istituto ha assunto un ruolo di crescente importanza fino a diventare il pilastro del sistema nazionale del welfare.

Le attività

L’attività principale dell’Istituto consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale.

Prestazioni previdenziali

È l’insieme delle prestazioni legate alle pensioni, determinate sulla base dei rapporti di assicurazione e finanziate con i contributi dei lavoratori e delle aziende pubbliche e private.

Prestazioni a sostegno del reddito

Sono le prestazioni assistenziali che puntano a proteggere i lavoratori che si trovano in momenti di difficoltà nella propria vita lavorativa, e che provvedono altresì al pagamento delle somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. In tale area rientrano anche le attività di gestione dei dati relativi al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica) e dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Vigilanza

Si tratta dei compiti di vigilanza svolti concretamente dagli ispettori dell’Istituto, che permettono l’interrogazione di banche dati interne ed esterne all’Inps, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi.

Pubblico impiego

Con l’acquisizione di tutte le funzioni dell’ex Inpdap, l’Inps ha finito con il gestire l’erogazione dei trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto, e le prestazioni di carattere creditizio e sociale, per dipendenti e pensionati pubblici. Le prestazioni interessate includono: prestiti e mutui; borse di studio per la frequenza di scuole medie e superiori, università, master postuniversitari e dottorati di ricerca; vacanze sport in Italia e vacanze studio all’estero; accoglienza di studenti in convitti di proprietà o in convenzione; stage all’estero; soggiorni in Italia e ospitalità in case albergo per anziani e in strutture residenziali convenzionate per malati di Alzheimer.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inps a Brindisi e provincia

In linea con le misure adottate per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, i servizi degli sportelli delle strutture territoriali Inps sono disponibili esclusivamente su prenotazione. Per accertare se il servizio di sportello telefonico provinciale è attivo, chiama il numero 0831596200