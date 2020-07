Partire da Brindisi: le info utili su come raggiungere stazioni e aeroporti o porti

Come fare, dove andare, e quali siti guardare per orari e biglietti? È molto semplice, ecco tutte le informazioni per chi vuole muoversi senza utilizzare l'auto.

Stazione ferroviaria

La stazione di Brindisi Centrale è la principale stazione ferroviaria di Brindisi e della sua provincia. Si trova in Piazza Francesco Crispi, nel centro della città. Per orari e biglietti, è possibile consultare il sito di Trenitalia.

Porto

I traghetti da Brindisi collegano l'Italia con le Isole Ionie, la Grecia, Cefalonia, l'Albania & Zante con rotte per Corfù (in Isole Ionie), Patrasso & Igoumenitsa (in Grecia), Sami (in Cefalonia), Valona & Saranda (in Albania) & Zante (in Zante). Le rotte da Brindisi vengono effettuate dalla compagnia di navigazione Grimaldi Lines, European Seaways, Red Star Ferries, European Ferries & A-Ships Management S.A, a seconda del periodo potrai trovare una scelta di fino a 14 traversate al giorno. Per informazioni, orari e biglietti consultare i siti. Ci sono fino a 14 traversate al giorno da Brindisi con corse di una durata a partire da 5 ore. Il porto si trova a Costa Morena, Felino.

Aeroporto

L’Aeroporto del Salento si trova in Contrada Baroncino, per informazioni contattare il numero 0831 411 7406 o consultare il sito Aeroporti di Puglia per visualizzare i voli.