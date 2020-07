Parcheggiare a Brindisi: le aree sosta vicino al centro, mappe e tariffe

La sosta su strada a Brindisi nelle aree centrali è di norma a pagamento (delimitati da strisce blu), dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (fino alle ore 24 nei giorni prefestivi) con tariffa ordinaria pari a:

nella zona definita rossa (maggiormente centrale) 1,00 €/h la prima ora e 2,00 €/h nella seconda e successive

nellla zona definita blu 1,00 €/h .

Parcheggio Via del Mare

In prossimità di viale Regina Margherita si segnala l'offerta di sosta presente lungo via Del Mare (vedi posizione sulla google maps) che complessivamente ammonta a circa 60 posti.

Il parcheggio non è custodito, è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno ed è consentito l'accesso con camper. La tariffa è di 1,00 €/h. Dal parcheggio di Via del Mare è possibile raggiungere la Colonna romana di Brindisi, la Pontificia Basilica Cattedrale Di Brindisi, passeggiare in Viale Regina Margherita

Parcheggio Garage Adriatica

Sempre in prossimità del centro, troviamo il piccolo parcheggio custodito semicoperto Adriatica, aperto 24 ore su 24 tutto l’anno (vedi posizione sulla google maps) da circa 40 posti. La tariffa è 1,50 €/h con tariffa massima giornaliera 15,00 €.

Anche da questo parcheggio è raggiungibile in poco tempo la Colonna romana di Brindisi, la Pontificia Basilica Cattedrale Di Brindisi e passeggiare in Viale Regina Margherita

Parcheggio Piazzale Spalato

Posto in prossimità del torrione delle mura di difesa, c’è l'ampio piazzale a sosta gratuita di via Spalato (vedi posizione sulla google maps) con una capacità di sosta pari a 180 posti, ma non è custodito. Si raggiunge il centro a piedi in circa 15 minuti.

Parcheggio Piazzale largo Guglielmo da Brindisi

L'area di sosta più significativa posta vicino alla ZTL Sciatiche è il parcheggio largo Guglielmo (vedi posizione sulla google maps) che presenta un'offerta complessiva di 60 posti, parcheggio non custodito e gratuito.

In breve tempo si raggiunge la Colonna romana di Brindisi, la Basilica cattedrale Di Brindisi e vicino anche Viale Regina Margherita